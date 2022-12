Internationaler Frauentag Trotz «hoher politischer Priorität» ist der Frauenanteil in technischen Berufen noch immer tief – das sind die Gründe Zwei Kaderfrauen bei der Luftraumsicherung Skyguide erzählen, wie sie sich in der männerdominierten Luftfahrtbranche durchsetzten. Ihre Geschichten zeigen: Frauen haben es in technischen Berufen noch immer schwerer als Männer.

Frauen sind in technischen Berufen wie der Flugsicherung nach wie vor massiv untervertreten. Keystone

Catherine Bichara, Head of Inclusion and Diversity bei der Schweizerischen Flugsicherung Skyguide. zvg

Sie musste einen Schreibmaschinenkurs absolvieren, dabei wollte Catherine Bichara eigentlich Pilotin werden. Doch zweimal wurde ihr der Zugang zur Aufnahmeprüfung verweigert, nur, weil sie eine Frau war. Im dritten Anlauf liess man sie zu.

Werkunterricht sei nichts für Mädchen, bekam Laura Hopper zu hören, das solle sie lieber lassen. An der Universität war sie eine von drei Frauen im Studiengang für Technologie-Management. Danach hatte sie zunächst Mühe, einen Job zu finden: Man verweigerte ihr ein Vorstellungsgespräch mit der Begründung, dass in der Firma keine Frauen erwünscht seien. Diese könnten ja schwanger werden.

Laura Hopper, Programmleiterin des Virtual Centre bei der Schweizerischen Flugsicherung Skyguide. zvg

Trotz aller Widerstände: Catherine Bichara, 55, und Laura Hopper, 57, haben sich in der männerdominierten Luftfahrtbranche durchgesetzt. Sie besetzen Kaderpositionen bei Skyguide, der Schweizerischen Flugsicherung für zivile und militärische Luftfahrt.

Catherine Bichara ist ausgebildete Flugverkehrsleiterin und fördert als «Head of Inclusion and Diversity» eine Unternehmenskultur, in der alle Menschen inkludiert werden. Laura Hopper ist Programmdirektorin des «Virtual Centre» von Skyguide. Dort leitet sie ein visionäres Projekt, um die Luftraumkontrolle schweiz- und europaweit zu vereinheitlichen.

Sie setzten sich durch, ohne männliche Muster zu übernehmen

Viel Durchhaltewillen sei nötig gewesen, um an diesen Punkt zu gelangen, erklärt Hopper: «In Australien war ich als Kind einer alleinerziehenden Mutter mit vielen Vorurteilen konfrontiert, ich musste arbeiten und machte daneben meinen Master. All dies tat ich auf meine eigene Art und aus eigener Kraft, das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.» Dabei sei es sehr wichtig, sich von äusseren Wahrnehmungen zu lösen, ergänzt Catherine Bichara:

«Auch wenn ich nun in einer traditionell männlichen Rolle bin, rede und benehme ich mich nicht wie ein Mann.»

Die beiden Managerinnen hoffen, ein Vorbild für jüngere Frauen zu sein: Es sei enorm wichtig, dass es Bilder von Frauen in der Flugsicherung oder als Ingenieurinnen gebe. Sonst sähen junge Frauen dies gar nicht als Möglichkeit. «Wir wollen zeigen, dass wir nicht mehr in einer Männerwelt leben», so Hopper.

Die Australierin hat in Südafrika, Indien und Grossbritannien gearbeitet, bevor sie vor einem knappen Jahr in die Schweiz kam. Hier sei die Vorstellung, dass man als Mutter vor allem zum Kind schauen soll, nach wie vor sehr stark, sagt Hopper:

«Ich finde, dass Frauen hier deutlich weniger karriereorientiert sind als in anderen Ländern.»

Nur gut 7 Prozent beträgt der Frauenanteil in MINT-Berufslehren

Frauen wie Laura Hopper und Catherine Bichara, die einen technischen Beruf wählen, sind in der Schweiz noch immer stark in der Minderheit. Wie tief der Frauenanteil in den sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik) liegt, zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik.

Von den jungen Menschen, die 2019 eine Lehre in Informatik, Ingenieurwesen und Technik begannen, waren nur gut 7 Prozent Frauen. Höher lag der Anteil an Frauen, die 2020 eine MINT-Ausbildung an den Hochschulen begannen: 14 Prozent an den Fachhochschulen und 32 Prozent an den Universitäten.

Nur gut 7 Prozent betrug der Frauenanteil bei den Lernenden, die 2019 eine Lehre im MINT-Bereich begannen. zvg/BFS

SP-Nationalrätin Munz: «Es braucht eine geschlechtsneutrale Grundhaltung»

Was sind die Gründe, warum auch heute noch so wenige Frauen einen MINT-Beruf wählen? Für die Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz ist klar: Es fängt im Kleinen an, sprich: im Kindesalter. «Wir teilen die Kinderwelt in rosarot und blau, und das wird nach wie vor einfach hingenommen», erklärt Munz. Eine geschlechtsneutrale Erziehung bedinge schon eine andere Grundeinstellung.

Martina Munz, Schaffhauser SP-Nationalrätin. Keystone

Doch es sind für Munz neben den gesellschaftlichen Erwartungen auch die konkreten Umstände, die Frauen von technischen Berufen abhalten könnten:

«Auf dem Bau ist die Toilettensituation oft katastrophal, alleine das kann Frauen abschrecken.»

Und körperlich anstrengende Arbeiten seien oft für junge Frauen noch herausfordernder als für junge Männer, so Munz. Die SP-Nationalrätin nennt das Beispiel der Elektroinstallateure, wo es deshalb fast nur männliche Lernende habe. In solchen Fällen brauche es auch einen innovativen Berufsverband, der auch durch die Ausbildnerinnen und Ausbildner Frauen fördern würde.

SVP-Nationalrätin Herzog: «MINT-Fächer leiden unter Sprachdominanz»

Im Gegensatz zu Munz zweifelt die Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog daran, dass der geringe Frauenanteil in MINT-Berufen wirklich auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückzuführen ist. Die Bildungspolitikerin sieht das Problem eher in der Schulbildung: «Der Lehrplan ist überladen, besonders in den Sprachfächern.» Diese seien noch immer zu dominant. Darunter würden die MINT-Fächer leiden, obwohl man schon lange dabei sei, sie zu stärken.

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Keystone

«Wenn sich eine Frau wirklich für einen IT-Beruf interessiert, kann sie heutzutage diesen Weg einschlagen», ist Herzog überzeugt. Doch irgendwo stosse man an eine gläserne Decke, weil Männer und Frauen doch grundsätzlich andere Interessen hätten:

«Wir können noch so viel für die Frauenförderung tun, ein gewisser Unterschied bleibt.»

Am Ende sei es wichtig, junge Menschen auf die Berufsschiene zu bringen, die ihnen wirklich entspreche, so Herzog.

Laut Staatssekretariat für Bildung hat Frauenförderung eine hohe Priorität

Beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat die Frauenförderung in MINT-Berufen «seit längerem eine hohe politische Priorität». Im Auftrag des Bundes organisiere und fördere man die frühe Information über die Faszination von MINT-Berufen auch für Frauen, teilt das Staatssekretariat auf Anfrage mit.

So gebe es schweizweit spezielle Angebote für Mädchen und junge Frauen wie beispielsweise das Mentoringprogramm Swiss TecLadies. Zudem würden spezifische Schulmittel erarbeitet. Im Berufsinformationsangebot achte man in Bild und Sprache systematisch auf Geschlechtsneutralität. Dass die Informatik ab Herbst 2022 schweizweit ein obligatorisches Fach am Gymnasium ist, solle ebenfalls zur Stärkung der MINT-Berufe beitragen.

Höherer Frauenanteil ist auch an den Universitäten erwünscht

Auch an den Universitäten wolle man im MINT-Bereich die Anzahl Studienabschlüsse und den Frauenanteil in allen Personalkategorien erhöhen – insbesondere auch bei den Dozierenden und in den Professuren. Das Staatssekretariat schreibt:

«Die Arbeitswelt hat aufgrund des Fachkräftemangels ein ureigenes Interesse, den Frauenanteil in den MINT-Berufen zu steigern.»

Hier seien vor allem die Unternehmen und die Berufsverbände gefordert. Die Branchen hätten die Herausforderungen aber erkannt und würden die Arbeitsbedingungen vermehrt auch auf Mädchen und Frauen ausrichten.