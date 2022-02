Internationale Beziehungen Die Schweiz wird bald in den UNO-Sicherheitsrat gewählt – das ist für unsere «Guten Dienste» gefährlich Läuft alles nach Plan, sitzt die Schweiz in den kommenden beiden Jahren im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Welche Position sie dort vertritt, muss das Aussendepartement künftig transparent machen. Mit der Offenlegung dürfte die Kritik an der diplomatischen Arbeit der Schweiz zunehmen.

Die UNO-Vollversammlung kommt jedes Jahr im September in New York zusammen. Bild: UNO

Die kleine Schweiz könnte bald in einem der wichtigsten Gremien der Weltpolitik mitreden: Geht nichts mehr schief, wird sie im Juni in den UNO-Sicherheitsrat gewählt. Wie die Schweizer UNO-Vertretung dort entscheiden wird, muss das Aussendepartement (EDA) künftig offenlegen.

Das hat der Bundesrat kürzlich entschieden. Er reagierte damit auf ein Postulat von Mitte-Nationalrätin Marianne Binder. In seinem Entscheid weist der Bundesrat das EDA an, fortan das Abstimmungsverhalten der Schweiz bei der UNO auf seiner Webseite zu publizieren. Und zwar zu allen Resolutionen in den «politischen UNO-Hauptorganen», in denen die Schweiz Mitglied ist. Dazu zählen gemäss Angabe des EDA die Generalversammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), der Sicherheitsrat und der Menschenrechtsrat.

Die Schweizer Vertretung in der UNO-Vollversammlung: Pascale Baeriswyl. Sie könnte die Schweiz bald im Sicherheitsrat vertreten. Bild: UN (New York, 23. September 2020)

Digitale Bibliothek: Umständlicher Suchprozess

Bis anhin standen Interessierte in der Holschuld: Wer wissen wollte, wie die Schweizer UNO-Vertreter in den Organen der Vereinten Nationen abstimmt, musste sich durch deren Digitale Bibliothek wühlen. In dieser finden sich die Abstimmungsresultate des Sicherheitsrats sowie der Generalversammlung der UNO. Es lässt sich dort beispielsweise herausfinden, dass sich die Schweiz bei der Abstimmung über den Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen ihrer Stimme enthalten hat. Oder dass sie kniff, als im UNO-Menschenrechtsrat 36 Länder Saudi-Arabien verurteilten und forderten, das Land müsse die Ermittlungen der UNO zum Mord an Journalist Jamal Khashoggi unterstützen.

Mit der nun beschlossenen Offenlegung anerkenne der Bundesrat «das Bedürfnis von Parlament und Öffentlichkeit nach Transparenz und zusätzlicher Information über das Schweizer Abstimmungsverhalten in der UNO», schreibt der Bundesrat in seinem Bericht.

Nationalrätin Binder will vollständige Transparenz

Marianne Binder-Keller, Nationalrätin der Mitte. Bild: Alex Spichale

Das sehen nicht alle so: Die Offenlegung des Stimmverhaltens alleine in den Hauptorganen «reicht nicht», sagt Mitte-Nationalrätin Marianne Binder, die im September 2020 das entsprechende Postulat eingereicht hat. Ihr gehe es insbesondere auch um das Verhalten der Schweizer Vertretungen in den Unterorganisationen der UNO, da dort vielfach wegweisende Entscheidungen getroffen würden.

Die Aargauerin irritiert zudem, dass die Schweiz bei vielen wiederkehrenden Resolutionen ihre Position automatisch beibehält, ohne die Situation neu und differenziert zu beurteilen. Das zeige sich besonders oft am Beispiel Israel. Binder ist denn auch überzeugt: «Eine Rechtfertigungspflicht über das Abstimmungsverhalten der Schweiz in allen Gremien der UNO würde die Transparenz erhöhen und das Verständnis der Bevölkerung gegenüber dem diplomatischen Auftritt der Schweiz fördern.»

Grundsätzlich sei die Publikation der Abstimmungsergebnisse auf der Departementswebseite zwar «begrüssenswert, aber nur Vollständigkeit zählt», so Binder. Laut der Nationalrätin müssten also auch Stimmentscheide aus den Unterorganisationen öffentlich einsehbar sein. Und zwar ohne lange danach suchen zu müssen, wie es im Moment der Fall sei.

Sonderorganisationen sind bei den Bundesämtern angesiedelt

Weshalb also verzichtet das EDA darauf, das Abstimmungsverhalten sämtlicher Schweizer Vertretungen aus allen Organen der UNO publik zu machen?

Eine Departementssprecherin sagt, dass «das EDA nicht für die Koordination aller UNO-Sonderorganisationen zuständig» sei. Für viele dieser Sonderorganisationen seien «andere Bundesämter mit der entsprechenden fachlichen Expertise» verantwortlich. Deshalb verzichte das EDA auf die Zusammenstellung aller Abstimmungsresultate auf seiner Webseite. Es verweist dafür auf die eingangs erwähnte Digitale Bibliothek der UNO.