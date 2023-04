International Der Bundesrat wagt sich nach dem CS-Debakel wieder auf längere Reisen Kanada und USA, Kuba und Kongo: Diese Woche waren die Bundesrätinnen und Bundesräte über die ganze Welt verteilt. Wenn es sein müsste, könnten sie auch von unterwegs wichtige Entscheide fällen.

Die Krise um die Credit Suisse hat in Bundesbern alles auf den Kopf gestellt, auch die Agenden der Bundesrätinnen und Bundesräte. Sie mussten Ende März von langer Hand geplante Reisen nach New York oder Bogotá absagen. Das war wichtig, denn sie wurden hierzulande gebraucht, um die Rettung der Credit Suisse abzusegnen. Dass nun im Bundeshaus Ruhe einkehrt, zeigt sich auch daran, dass sich die Bundesrätinnen und Bundesräte wieder ins ferne Ausland wagen.

Noch während die ausserordentliche Session Finanzministerin Karin Keller-Sutter absorbierte, begaben sich drei ihrer Kollegen auf Reisen. Bundesrat Guy Parmelin etwa weilte diese Woche vom 12. bis 14. April in Toronto und Montreal. Er traf dort unter anderem den kanadischen Minister für Wissenschaft, Innovation und Technologie, um die schweizerisch-kanadische Zusammenarbeit zu intensivieren.

Intéressante visite du Conseil national de recherches Canada @CNRC_NCR. Nos deux nations sont en pole position dans de nombreux domaines. Unies, elles sont plus fortes encore. 🇨🇭 et 🇨🇦 ont plus en commun que les couleurs de leurs drapeaux ! pic.twitter.com/9yRTDZhPVs — Guy Parmelin (@ParmelinG) April 13, 2023

Weiter südlich traf Aussenminister Ignazio Cassis am 10. April seinen kubanischen Amtskollegen in Havanna. Er hat mit ihm unter anderem den Rückzug der Schweiz aus Kuba diskutiert, die dort seit zwanzig Jahren Entwicklungshilfe leistet.

Gleich im Anschluss reiste Cassis nach Washington D. C., wo er am 12. und 13. April an der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds teilnahm. Dort gab er bekannt, dass die Schweiz in den nächsten sechs Jahren mindestens 1,8 Milliarden Franken für die Ukraine bereitstellen wolle.

Formidable de rencontrer les Suisses 🇨🇭 de la @Worldbank ! Fier et impressionné par leur engagement pour lutter contre la pauvreté, accroître la prospérité partagée et promouvoir un développement durable. Merci 🙏 pic.twitter.com/eloUzOqzt1 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 13, 2023

Während es für Cassis weiter ging – nach Chicago, reiste Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Abend des 13. April nach Washington an dieselbe Frühjahrstagung. Sie kam verspätet, weil sie sich in Bern in der ausserordentlichen CS-Session dem Parlament hatte stellen müssen. In Washington plädierte Keller-Sutter unter anderem für eine nachhaltige Finanzwirtschaft.

Auch Bundespräsident Alain Berset war unterwegs: Er stattete dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo am 13. April einen Besuch ab.

#RDC 13.04.2023|#PalaisdelaNation

Le Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’entretient, en tête-à-tête, dans son bureau du Palais de la Nation, avec son Homologue Suisse, Alain Berset. pic.twitter.com/zMKOrh0lBi — Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) April 13, 2023

Entscheide fällen geht auch von unterwegs

Mit den Bundesrätinnen Elisabeth Baume-Schneider und Viola Amherd – und mit Bundesrat Albert Rösti, die in der Schweiz geblieben sind, war das Siebnergremium vergangene Woche also über drei Kontinente verteilt. Wie sie in Krisenfällen – wie etwa dem Kollaps einer Weltbank – miteinander kommunizieren und Entscheide treffen, darüber ist aus Sicherheitsgründen wenig bekannt.

Die Bundeskanzlei versichert aber auf Anfrage, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte ungeachtet ihres Aufenthaltsortes rund um die Uhr erreichbar seien. Ebenso seien sie jederzeit in der Lage, eine Sitzung zu halten. Dank eines Zirkularverfahrens könne das Gremium auch Entscheide fällen, wenn keine physischen Sitzungen notwendig sind.