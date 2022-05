Analyse Steuergesetz im Aargau: Verknüpfung mit höheren Abzügen für Private war wohl entscheidend für das Ja

So spannend wie bei der kantonalen Steuervorlage war es im Aargau schon lange nicht mehr. Am späten Vormittag kam mal ein Resultat aus einer Gemeinde herein, in der die Stimmberechtigten knapp Ja sagten, dann wieder eins, in dem sie sie knapp ablehnten. Schliesslich gab es ein Ja – die Analyse von AZ-Politikchef Mathias Küng.