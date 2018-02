Gegenüber dieser Zeitung äussert sich nun erstmals Landolf selber. Er schweigt zwar zu den Vorwürfen, zu seiner privaten Situation sagt er aber: «Für mich und meine Familie ist die Situation sehr belastend.» Es werde für ihn nun schwierig, seine vorzeitige Pensionierung wie geplant mit Verwaltungsratsmandaten anzureichern. Die Verhandlungen für Ämter im Verkehrsbereich seien zwar am Laufen. «Wenn man aber so in den Durchzug gerät wie ich, wird es schwierig.» Er werde sich deshalb auf sein privates Projekt konzentrieren: Er restauriert das denkmalgeschützte Restaurant Traube in seinem Wohnort Münsingen BE und will dort Blues-, Rock- und Soulkonzerte veranstalten. Landolfs juristische Verteidigungsschrift machte der «Blick» diese Woche publik. Der geschasste Manager dokumentierte darin, wie er die Konzernleitung regelmässig auf die mit legalen Mitteln unerfüllbaren Zielvorgaben hingewiesen hatte.

Bauernopfer?

Zwei ehemalige Kadermitarbeiter von Postauto erklären sich auf Anfrage bereit, das System Postauto zu erklären. Sie bestätigen, dass ihr früherer Chef mit seinen Bedenken abgeblitzt sei. Der eine sagt: «Landolf und Kunz sind die Bauernopfer.» In der Geschäftsleitung von Postauto hätten alle gewusst, dass die Ziele nur mit Buchhaltungstricks erreicht werden könnten: «Der Finanzchef war einfach der arme Siech, der sie irgendwie umsetzen musste.»

Der andere Ex-Postauto-Manager lobt Landolf. Er sei bei den Mitarbeitern beliebt gewesen und habe so eine tiefe Fluktuation in seinem Bereich erreicht. Und: «Dank ihm ist Postauto nicht beim Passfahren und den Randregionen stehen geblieben. Auch der Markteintritt in Frankreich ist sein Verdienst.» Doch der Insider hat eine wenig schmeichelhafte Erklärung, weshalb Landolf tat, was man von ihm verlangte: «Boni waren ein Motivator, einen möglichst hohen Ebit zu erreichen. Sie sind wie das Rüebli vor der Nase des Esels.»