Inklusive Sprache «Kundenbetreuer:innen»: Die SBB setzen neu auf den Gender-Doppelpunkt – auch die Swisscom passt ihre Regeln an Für deutschsprachige Texte empfehlen die SBB die Verwendung des Gender-Doppelpunkts. CEO Vincent Ducrot geht mit gutem Beispiel voran und schreibt von «Pfadfinder:innen». Auch bei der Swisscom passt man den Sprachgebrauch an und will inklusiver werden.

Drei SBB-Mitarbeitende führen Billettkontrollen durch (Archivbild, März 2017). Keystone

Das Pfadi-Bundeslager im Goms bedeutet auch für die SBB Ausnahmezustand: 80 Extrazüge setzen die SBB ein, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des «Bula» ans Ziel zu bringen. Es ist eine Aufgabe von beeindruckendem Ausmass. Alleine diesen Samstag kommen am Bahnhof Brig 10’550 Pfadis mit dem Zug an.

Kein Wunder, nutzt die SBB-Konzernleitung ihre Rolle als verlässliche Transportpartnerin des Bundeslagers für Werbung in eigener Sache. CEO Vincent Ducrot streicht auf Twitter die enge und historisch gewachsene Verbindung zwischen den Bundesbahnen und den Pfadis hervor. Auffällig: Er verwendet dabei den sogenannten Gender-Doppelpunkt. In Ducrots Tweet ist von «Pfadfinder:innen» und «Kundenbetreuer:innen» die Rede. Ebenso wie in einem gleichlautenden Tweet, welche der offizielle Kanal der SBB-Medienstelle verbreitet hat.

Züge und Pfadfinder:innen haben eine enge Geschichte. Vom 23. Juli bis zum 6. August werden 30.000 Pfadfinder:innen ins Goms reisen, um am Bundeslager @mova2022 teilzunehmen. Die SBB hilft mit 80 Extrazügen und zahlreichen Kundenbetreuer:innen mit. #sbbcffffs #mova2022 #bula2022 pic.twitter.com/0C4ULWzqQg — Vincent Ducrot (@vincent_ducrot) July 20, 2022

«Die SBB ist ein offenes, fortschrittliches Unternehmen. Wir wollen, dass sich alle Menschen im Kontakt mit der SBB komfortabel fühlen», sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage von CH Media. Die SBB nehmen «Diversity und Inclusion sowie die Thematik Sprache» sehr ernst. Seit jeher würden daher sowohl im Deutschen, im Französischen als auch im Italienischen die Doppelform verwendet, also beispielsweise von Kundinnen und Kunden gesprochen.

Bund verbietet Gender-Doppelpunkt in amtlichen Dokumenten

Doch was hat es mit dem von CEO Vincent Ducrot verwendeten Gender-Doppelpunkt auf sich? «Vor rund einem Jahr kam die Empfehlung dazu, dass auf Deutsch auch der Gender-Doppelpunkt verwendet werden kann», erläutert SBB-Sprecher Schärli. Jedoch sei auch die Doppelform «Kundinnen und Kunden» auf Deutsch weiterhin möglich. Die Doppelpunkt-Empfehlung gelte für interne Dokumente und das Intranet, aber auch für Medienmitteilungen, Social-Media-Kanäle sowie die SBB-Website. Dort trifft man in der Tat auf «Kund:innen» oder «Kundenberater:innen». Doch auch die Doppelform, etwa «Kundenbegleiterinnen und Kundenbegleiter», ist weiterhin präsent.

Für amtliche Dokumente hingegen gilt die Doppelpunkt-Empfehlung der SBB nicht. Denn hier verbieten die Vorgaben des Bundes die Verwendung des Gender-Doppelpunkts. Eine entsprechende Richtlinie hatte die Bundeskanzlei im Juni 2021 erlassen.

Bei Swisscom und Post kommt der Gender-Stern zum Einsatz

Auch bei anderen bundesnahen Betrieben ist die inklusive Sprache aktuell ein Thema. Die Swisscom hat im letzten Monat «grundsätzliche Regelungen» kommuniziert, wie Mediensprecherin Sabrina Hubacher sagt: «Natürlich ist die Anpassung ein Prozess, der eine gewisse Zeit brauchen wird.»

Zur «diskriminierungsfreien Ansprache aller Menschen» formuliere man bei der Swisscom bevorzugt so, «dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen». Dazu würden in erster Linie die genderneutrale Ausprägung verwendet, also beispielsweise Mitarbeitende, Führungskräfte oder Gäste. Doch in gewissen Fällen kommt bei der Swisscom auch der Gender-Stern («Mitarbeiter*in») zum Einsatz, wie Mediensprecherin Hubacher erläutert. Nämlich dann, wenn es das Zielpublikum oder das Thema anbietet oder wenn die oben genannten Formulierungen nicht möglich sind.

Auch bei der Post werde beim Schreiben darauf geachtet, «dass sich alle Menschen angesprochen fühlen», sagt Mediensprecherin Silvana Grellmann. Es gibt einen kurzen Leitfaden zum gendergerechten Formulieren auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Dessen Empfehlungen gelten für Medienmitteilungen, Social-Media-Kanäle, die Website, das Intranet und interne Dokumente von Post und PostAuto.

Der Leitfaden orientiert sich sprachlich an den Empfehlungen des Bundes. Dementsprechend werden laut Grellmann «bei den Personenbezeichnungen auf Deutsch im Allgemeinen keine Genderzeichen», sondern «Doppelnennungen, geschlechtsneutrale oder geschlechtsabstrakte Bezeichnungen» verwendet. Doch auch beim Gelben Riesen setzt man in gewissen Fällen auf den Gender-Stern: nämlich bei Stellenausschreibungen und in Social-Media-Beiträgen.