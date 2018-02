Das Beispiel zeigt: Zwischen dem Finanzdepartement um Ueli Maurer und der Finanzkontrolle um Direktor Michel Huissoud gibt es beträchtliche atmosphärische Störungen. Das ist umso bemerkenswerter, als Finanzminister Maurer Dreh- und Angelpunkt aller Kontakte ist, wenn es um die EFK geht. Im Bundesgesetz zur Finanzkontrolle steht, die EFK müsse dem Finanzminister «alle Gegenstände zur Kenntnis» bringen, über die sie sich mit anderen Bundesräten, mit dem Bundeskanzler und dem Gesamtbundesrat austausche.

Das «System Huissoud»

Die Finanzkontrolle leiste wichtige Arbeit, verfüge mit rund 110 Mitarbeitern über sehr gute Experten, die viele grundlegende Empfehlungen abgäben, ist im EFD zu hören. Und in der Bundesverwaltung generell. Nicht zu überhören ist aber die Kritik an der Per- son Huissoud selbst. «Er nimmt sich zu wichtig», sagt ein hochrangiger Bundeshaus-Insider. Andere sprechen von einem eigentlichen «System Huissoud»: Er gehe oft Themen an, mit denen er kurzfristig Lorbeeren ernte, mache Politik, giesse Öl ins Feuer, kommuniziere übermässig, etwa via Twitter.

Parlamentarier kritisieren, die Finanzkontrolle setze die Prioritäten falsch. Im Februar 2018 sind zwar noch 570 Empfehlungen der EFK offen. Doch beim Subventionsschwindel der PostAuto Schweiz AG, der sich seit 2007 hinzieht, habe die Finanzkontrolle keine Rolle gespielt, kritisiert SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner. «Die Finanzkontrolle setzt ihre Kapazitäten völlig falsch ein», sagt der Aargauer.