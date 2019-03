Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick stabil geblieben sind, hat sich in den letzten Jahren doch einiges verschoben. Während die Industrie immer weniger auf Tierversuche zurückgreift, passiert das an den Hochschulen und Spitälern heute viel häufiger als noch vor zwanzig Jahren. Die Zahl der dort verwendeten Tiere hat sich mehr als verdoppelt. Das liegt insbesondere am Boom der Versuche mit gentechnisch veränderten Mäusen in der biomedizinischen Forschung. Die Industrie lässt ihre Versuche heute öfter von den Hochschulen durchführen – oder hat sie ins Ausland verlagert.

Tierversuche sind in vier Schweregrade zwischen 0 und 3 unterteilt. Forscher müssen die vorgesehenen Massnahmen beschreiben, begründen und darlegen, dass keine Alternative zum Tierversuch besteht. In einer Güterabwägung erläutern sie, weshalb Schmerzen oder Verletzungen der Tiere durch übergeordnete Interessen der Gesellschaft gerechtfertigt sind. Die Gesuche werden von den kantonalen Tierversuchskommissionen geprüft. Je höher der Schweregrad, desto höher die Hürden. Welche Versuchsanlage welchem Schweregrad zuzuordnen ist, legt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Richtlinie fest. Die meisten Tierversuche – 2017 waren es rund 72 Prozent – werden in den Schweregrad 0 und 1, also mit keiner oder leichter Belastung, durchgeführt.

Zuletzt hat die Zahl der Versuche mit höherem Belastungsgrad aber zugenommen, gerade jene mit mittlerer Belastung. 2017 war es rund ein Viertel. Auf die höchste Belastungsstufe entfielen knapp 3 Prozent. Eine schwere Belastung bedeutet etwa schwere Schmerzen oder anhaltende Angstzustände. Am Ende werden für Versuche eingesetzte Tiere laut dem BLV in der Regel getötet. Nicht getötet werden etwa Wildtiere oder Nutztiere nach Verhaltensstudien.