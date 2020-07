In manchen Zügen werden Handschuhe empfohlen - warum Experten trotzdem davon abraten

An die Masken in Tram und Bus hat man sich nach einer Woche gewöhnt. Stellt sich die Frage: Was kommt als nächstes? In Regionalzügen, die im Tessin und in der Lombardei (Tilo) verkehren hängt ein Plakat, auf dem auch Handschuhe empfohlen werden. Auf Englisch und Italienisch steht dort: «Immer Maske und Handschuhe tragen.» Die Tilo-Züge erreichen auf der alten Gotthardstrecke auch die Deutschschweiz, wo Handschuhe als Schutzmittel vor Corona nicht propagiert und kaum genutzt werden.