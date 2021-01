«In einem Monat ein Referendum hingeknallt»: «Freunde der Verfassung» reichen 55'000 Unterschriften ein

Die Jungparteien reichen 87'800 Unterschriften ein

Das ursprüngliche Referendumskomitee «Nein zum Willkürparagraph», dem die Jungparteien Junge GLP, Juso und Junge Grüne und die Piratenpartei angehören, hatten gleichzeitig in hundert Tagen 87'800 Unterschriften gesammelt. Auch sie überreichten diese am Donnerstag der Bundeskanzlei. Um 9.30 Uhr, eine Stunde nach den «Freunden der Verfassung». Die beiden Komitees treten getrennt auf, da sich die politischen Auffassungen stark voneinander unterscheiden.

So kam das Referendum, das noch Anfang Dezember hochkant gescheitert schien, mit 142'800 Unterschriften zustande. Gerade in Zeiten einer Pandemie ist das eine unglaublich hohe Zahl.

«Freunde der Verfassung» reichten zwei Referenden ein

Die Bürgerbewegung «Freunde der Verfassung» wurde am 1. August lanciert. Sie steht für die Verfassung ein und steht der offiziellen Pandemie-Politik kritisch gegenüber. Inzwischen zählt sie rund 2000 Mitglieder.

Sie hat innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Referenden eingereicht: Am Dienstag das Referendum gegen das Covid-Gesetz mit 86'000 Unterschriften und am Donnerstag das Referendum gegen das Terror-Gesetz mit 55'000 Unterschriften.

«Ich schmiss meinen Job hin und ging in den Widerstand»

«Es ist etwa sieben oder acht Monate her, als ich sah, was da passiert», sagte Kampagnenleiter Sandro Meier an der Übergabe der Unterschriften an die Bundeskanzlei. Mit «da» meinte er die Pandemie. «Ich schmiss meinen Job hin und ging in den Widerstand.»