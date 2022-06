In eigener Sache Patrik Müller wird Chefredaktor aller CH-Media-Zeitungen Der Verwaltungsrat des Medienunternehmens hat die publizistische Leitung neu bestimmt.

Publizistischer Leiter von CH Media: Patrik Müller. CH Media

Nach dem Abgang von Pascal Hollenstein zu Jahresbeginn hat Patrik Müller die Funktion des Publizistischen Leiters von CH Media interimistisch wahrgenommen. Nun hat der Verwaltungsrat Müller per 1. Juli 2022 zum Chefredaktor aller CH-Media-Zeitungen und den entsprechenden Onlineportalen ernannt. Darin inkludiert ist auch die publizistische Leitung.

Die Chefredaktoren der grossen regionalen Tageszeitungen (Aargauer Zeitung, bz, Luzerner Zeitung und St.Galler Tagblatt) und der Online-Verantwortliche CH Media sowie der Chef vom Dienst rapportieren direkt an ihn. Er selbst nimmt in Personalunion weiterhin die Chefredaktion des redaktionellen Mantels und der «Schweiz am Wochenende» wahr.

Mit dieser neuen und klaren Struktur wird die Führung vereinfacht. Dadurch können die redaktionellen Abläufe, Vorgaben und Ressourcen an allen Standorten vereinheitlicht werden.

Müller leitet seit 2018 die Zentralredaktion

Verleger Peter Wanner: «Für mich ist Patrik Müller die ideale Lösung. Er ist einer der besten und kreativsten Chefredaktoren in unserem Land. Wir kennen uns schon lange und ticken in vielen Fragen gleich. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.»

Müller, 47, schloss sein Betriebswirtschaftsstudium in St.Gallen 2000 ab und schrieb als Wirtschaftsredaktor für die Aargauer Zeitung. Nach Abstechern zu Tamedia und Ringier kehrte er 2007 zu AZ Medien zurück, zuerst als Chefredaktor der damaligen «Schweiz am Sonntag», später auch der «az Nordwestschweiz». Seit Gründung von CH Media 2018 leitet er die Zentralredaktion. (CHM)