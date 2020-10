In der SRF-«Arena» zum Rahmenabkommen kündigt sich eine unheilvolle Allianz an

Dass Lampart jedoch Seite an Seite mit Aeschi argumentierte, hatte schon seine Richtigkeit. Denn sowohl Aeschi als auch Lampart betonten an diesem Abend mehrmals, dass das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU in den «Chüdder» gehöre.

Königsweg oder Sackgasse? Oder gar ein Patient auf dem Sterbebett? Und was hat Fussball in dieser Diskussion verloren?

Für Daniel Lampart ist das Rahmenabkommen vor allem aus einem Grund nicht tragbar: Er befürchtet Lohndumping. «Dieses Abkommen ist brandgefährlich», sagte Lampart im Einzelgespräch mit Brotz. Würde es angenommen, so drohen der Schweiz Lohnverhältnisse wie in Deutschland oder sogar in Polen. «Unser Lohnschutz wird ausgehöhlt», prophezeite er. Die flankierenden Massnahmen, welche die hohen Löhne in der Schweiz absichern sollen, wären mit einem Rahmenabkommen nutzlos.

Harter Gegenwind kam von GLP-Präsident Jürg Grossen. Er warf der unheilvollen Allianz auf der Gegenseite vor, dass die Argumente «linksaussen und rechtsaussen» wie das Ende eines Hufeisens aufeinandertreffen und das Rahmenabkommen zu Fall bringen würden. «Damit wird der Schweiz ein substantieller Schaden zugefügt. Ich finde das absolut verantwortungslos.»

Immer wieder «fremde Richter»

Christa Markwalder und Jürg Grossen hatten an diesem Abend keinen einfachen Job. Vorwurf nach Vorwurf mussten sie entkräften, widerlegen, richtig stellen. Neben dem Lohnschutz ging es dabei vor allem um fremde Richter. Zwei Worte, welche die SVP seit Jahren für sich gepachtet zu haben scheint. Und so war es auch Thomas Aeschi, der immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kam.

«Die Schweizer Souveränität steht auf dem Spiel», sagte der SVP-Fraktionschef gleich zu Beginn. Die Schweiz wäre nicht mehr selbst in der Lage, zu entscheiden. «Wir müssten uns von der EU diktieren lassen, was in der Schweiz gelten soll.» Ausserdem würde der Europäische Gerichtshof bei Streitigkeiten zwischen der EU und der Schweiz das letzte Wort haben.

Kein Schiedsrichter aus Deutschland

Auf die Einwände Grossens' hin, dass die EU keine Bananenrepublik sei und dem Vergleich Markwalders', dass der Schiedsrichter bei einem Fussballspiel auch unparteiisch sei, setzte Aeschi zum verbalen Seitfallzieher an: «Wenn Deutschland gegen die Schweiz Fussball spielt, dann wäre es doch auch besser, wenn der Schiedsrichter nicht aus Deutschland kommt.»