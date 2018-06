Auch Rechsteiner traut Cassis nicht über den Weg. Denn dieser kündigte kürzlich in einem Interview an, allenfalls den Lohnschutz mit der EU verhandeln zu wollen. Statt den flankierenden Massnahmen gäbe es auch andere Wege für den Lohnschutz, man müsse kreativ denken. Für Rechsteiner ist die Aufweichung dieser Massnahmen eine rote Linie, die Cassis zu überschreiten droht. Er sagte: «Cassis ist nicht ein Agent für die EU, wo man das Gefühl hat, der Lohnschutz der Arbeitnehmer in der Schweiz gehe zu weit.»

Und dann wechselte das Thema ein weiteres Mal: Am Donnerstag und Freitag brüteten die EU-Regierungschefs in einer stundenlangen Sitzung über einer Lösung in der Migrationskrise. Geeinigt hatte man sich unter anderem auf die Einrichtung von geschlossenen Aufnahmelagern in der EU und auf den Bau von Sammellager in nordafrikanischen Staaten. Ausserdem soll der Grenzschutz erhöht werden.

Im «Arena»-Studio forderte Peter Meier, der für die Schweizerische Flüchtlingshilfe arbeitet, dass die Schweiz nun mehr schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen müsse. Ein Votum, das bei Rösti nicht gut ankam. Während Millionen auf der Flucht seien, ein paar Tausende hierher in die Schweiz zu holen und diese hier im Luxus leben zu lassen, bringe nichts. Vielmehr müsse man den Menschen in den schlimmen Flüchtlingslagern helfen und schauen, dass sie so bald wie möglich wieder in ihr Heimatland zurückkehren können.

Rechsteiner versuchte seinen Ratskollegen daraufhin mit einem patriotischen Votum abzuholen. Man müsse auch die positiven Seiten der Migration in die Schweiz sehen. Oftmals seien Flüchtlinge für die Schweiz auch eine Bereicherung gewesen. Gerade im Hinblick auf die Schweizerische Nationalelf mit Valon Behrami oder Granit Xhaka.

Ein Votum, das selbst den lauten Lombardi etwas verstummen liess. Nur Projer intervenierte und forderte: «Bitte jetzt nicht den Doppeladler!»