Florian Homm ist ein Grossneffe des deutschen Versandhauskönigs Josef Neckermann und wuchs als Sohn eines Handwerksunternehmers in Hessen auf. Mitglied der deutschen Basketball-Juniorennationalmannschaft, Harvard-Absolvent, Analyst und Händler bei Merrill Lynch, Fidelity und Julius Bär, mehrfach ausgezeichneter Hedge-Fund-Manager, der es bis zum Dollar-Milliardär brachte: Das sind Stationen, die der 2,03 Meter grosse Liebhaber kubanischer Zigarren in Videos über sich selber erwähnt. Erfolgreich vor allem durch Baisse-Spekulationen an der Börse erwähnt Homm in seinem Lebenslauf auch Lifestyle-Exzesse und Investitionen in Nachtklubs und Bordelle. 2004 steigt er zusammen mit dem Mobilezone-Gründer Ruedi Baer beim vom Konkurs bedrohten Fussballklub Borussia Dortmund ein. Geschäftspartner empfängt Homm gerne in seiner Villa auf Mallorca.

2006 überlebt er einen Raubüberfall in Venezuela nur knapp. Noch immer stecke eine Kugel in seinem Rückgrat, berichtet er. In Deutschland greift Homm unter anderem den Autoverleiher Sixt und den Finanzdienstleister MLP an. Im Falle Sixt wird er wegen Kursmanipulation zu einer Busse verurteilt.

Nach der Läuterung zurück

2007 gibt Homm den Rücktritt bei seinem Hedge-Fund Absolute Capital Management bekannt. Er verabschiedet sich mit seinem Privatflugzeug in Richtung Südamerika und taucht für fünf Jahre unter. In einem Interview der Zeitschrift «Facts» hatte er vor seiner Flucht noch folgendes Bekenntnis abgelegt: «Ich mach lieber mein Ding, als beliebt zu sein.» Zurück bleiben verärgerte Geschäftspartner und Investoren. Ein Privatdetektiv stellt ein Video auf Youtube, in dem 1,5 Millionen Euro für Hinweise ausgesetzt wurden, die dazu führen, Homm «dingfest» zu machen. 2012 meldet sich das «Phantom Homm» mit Interviews in deutschen Medien zurück und veröffentlicht ein autobiografisches Buch mit dem Titel «Kopf Geld Jagd».

Im März 2013 wird Homm aufgrund eines US-Haftbefehls beim Besuch der Gemäldegalerie Uffizien in Florenz von der italienischen Polizei festgenommen und in Auslieferungshaft gesetzt. Er war in Begleitung seiner geschiedenen Frau und seiner beiden Kinder. Der an Multipler Sklerose leidende Homm verbringt 15 Monate im Gefängnis, wird aber wegen einer verpassten Frist nicht in die USA ausgeliefert, sondern kann nach Deutschland zurückkehren. In einem Video berichtet Homm über seine Läuterung: «Ich hatte meine Seele verramscht an den sogenannten Mammon.» Die Schrift «Die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria für die Welt» habe dem «Diener des Geldes» die Augen geöffnet. «Meine neue Chefin heisst Maria», berichtet Homm auf seiner Homepage. Ganz hinter sich lassen kann er die Finanzwelt aber nicht. Über eine in Schaffhausen ansässige GmbH gibt Homm einen neuen Börsenbrief heraus. «OK, ich bin zurück im Markt, aber nicht für den Geldadel, sondern für den Privatinvestor», versichert er. (bbp)