Im Flachland sieht es komplett anders aus — Schneeschuhe sind überflüssig und die Temperaturen angenehm mild. Wie Meteonews-Meteorologe Stefan Scherrer auf Anfrage der AZ sagt, handelt es sich um einen Rekord-Januar. Es ist der wärmste, der jemals in der Schweiz gemessen wurde. Mit einem Rekord wurde schon Mitte des Monats gerechnet.

Gemäss seiner Aussage griffen Meteorologen beim Vergleich auf Temperaturtabellen zurück, die Daten seit dem 19. Jahrhundert enthalten. Dabei stiessen sie auf keine höheren Monatdurschnittstemperaturen für einen Januar.

In den Städten purzelten die Rekorde reihenweise. So ist die Durchschnittstemperatur in Genf 1,2 Grad höher als 1834, dem Jahr mit dem zweitwärmsten Januar in der Stadt am Lac Léman. In Bern und Basel war 2007 bisher der wärmste Januar. In beiden Städten war die Durchschnittstemperatur dieses Jahr 0,5 Grad höher.