Impfungen Müssen Reisende den zweiten Booster selbst bezahlen? Wer in diesen Regionen Ferien machen will, vermutlich schon Der Bund will die zweite Boosterimpfung nicht berappen, wenn sie nur einer Reise dient und «Off-Label-Use» (ohne offizielle Empfehlung) ist. Der Widerstand der Kantone ist gross gegen dieses Vorhaben.

Wer für die Ferien eine zweite Boosterimpfung braucht, muss diese möglicherweise bald selbst bezahlen. Bild: Keystone

Für einen ist die Sache glasklar. «Wenn ich mich entscheide, in ein Land zu reisen, das einen Nachweis für eine zweite Boosterimpfung verlangt, dann liegt es für mich auf der Hand, dass ich diese Impfung selber zahlen muss», sagt er. «Das muss ich auch, wenn ein Land eine Impfung für Malaria, Gelbfieber, Hepatitis oder Typhus verlangt.»

Die überraschenden Aussagen stammen von André Lüthi, dem CEO und Verwaltungsratspräsidenten der Globetrotter Group, einem der bekanntesten Schweizer Reiseveranstalter. Lüthi ist auch Leiter Politik des Schweizer Reise-Verbands.

Lüthi betont, dies sei seine persönliche Ansicht. Er vertritt sie auch, weil die Covid-Vorschriften «weltweit sowieso immer stärker zurückgefahren werden», wie er festhält. «Und in vielen Ländern ausserhalb Europas reicht der Nachweis einer doppelten Impfung in Papierform.»

Vor einer Woche hatte Lüthi dies auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitgeteilt. Dieses erkundigte sich, was man in der Schweizer Reisebranche zum Vorhaben des Amtes denke.

Das Bundesamt für Gesundheit rechnet mit 20'000 Personen

Das BAG möchte alle zweiten Boosterimpfungen, die ausserhalb der Zulassung und ohne offizielle Empfehlung der Impfkommission (Ekif) gefragt sind, kostenpflichtig machen. Es will für diese Personen ein «Selbstzahlersystem» schaffen. Davon betroffen sind vor allem – aber nicht nur – Reisende, die in ein Land fliegen, das für die Einreise eine zweite Auffrischimpfung verlangt. Das BAG geht davon aus, dass die Neuerung 10'000 bis 20'000 Personen betrifft.

Das BAG führte bei den Kantonen ein Konsultationsverfahren durch, das am 1. Juni endete. In zehn Tagen wird der Bundesrat über das Selbstzahlersystem befinden.

Viele Kantone stossen sich am neu geplanten System

Bei den Kantonen stösst es mehrheitlich auf Widerstand. «Die Rückmeldungen vieler Kantone zeigen, dass der Aufwand für die Umsetzung in der Praxis in keinem guten Verhältnis zum Problem steht, das man lösen möchte», sagt Kathrin Huber, stellvertretende Generalsekretärin der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).

Gegen das neue System sprechen sich etwa die Kantone Solothurn, Baselland und beide Appenzell aus. Für den Kanton Solothurn würde das Selbstzahlersystem zu einem «unverhältnismässigen administrativen Aufwand für einen kleinen Personenkreis» führen, wie er in seiner Stellungnahme schreibt.

Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden ist der neue Weg falsch, weil er auf Unverständnis in der Bevölkerung stossen würde: Im Herbst sei mit einer weiteren Covid-Erkrankungswelle zu rechnen. Aus demselben Grund empfindet ihn auch der Kanton Appenzell Innerrhoden als «falsches Zeichen».

Der Kanton Baselland befürwortet das Selbstzahlersystem zwar grundsätzlich. Im Moment würde es von der Bevölkerung aber schlecht aufgenommen, glaubt er. Es widerspreche der Empfehlung, jede Covid-Impfung sei sinnvoll. Baselland empfiehlt dem BAG, die gesetzlichen Bestimmungen so anzupassen, dass der Bund bis zu den neuen Impfempfehlungen im Herbst auch dann Boosterimpfungen bezahlen kann, wenn es dafür keine offizielle Empfehlung gibt («Off-Label-Use»).

Der Thurgau bevorzugt das neue Selbstzahlersystem

Positiv würdigt der Kanton Thurgau das neue System. Er erachte die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und das Verursacherprinzip bei den Kosten als zentralen Bestandteil der Wirtschaftsordnung, schreibt er.

Nicht berücksichtigt in der Konsultation wurde die Pro Senectute. Sie setzt sich vor allem dafür ein, dass verbesserte Impfstoffe für besonders gefährdete Personen kostenlos bleiben, wie Sprecher Peter Burri Follath sagt. Also für Menschen mit Immunschwäche oder Menschen in hohem Alter.

Nicht nur um die Kosten der Impfungen wird gestritten, sondern auch um jene der Covid-19-Tests. Schon am Freitag entscheidet der Bundesrat, ob die Kantone ab 2023 neu verantwortlich sind für Covid-19-Tests und ihre Finanzierung. Die Kantone lehnen das ab. «Dies würde die schweizweite Überwachung des Infektionsgeschehens beeinträchtigen», schreibt die Gesundheitsdirektorenkonferenz. «Und es würde die gut eingespielten Abläufe unterbrechen.»