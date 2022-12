Impfung Booster für alle, Maskenpflicht – heute könnte der Tag der Entscheidungen sein Der Freitag wird zum wichtigen Tag. Die Booster-Empfehlung für alle könnte publik werden, genauso die Zulassung von Moderna. Und vieles deutet darauf hin, dass das Parlament für die Wintersession eine Maskenpflicht beschliesst.

Nun können sich alle zum drittenmal impfen lassen. Keystone

«Wir haben die Booster-Empfehlung zugesagt für Ende November, dann wird sie kommen.» Das sagte Christoph Berger, der Präsident der Impfkommission (Ekif) am Donnerstag in der NZZ.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es am Freitag soweit, spätestens aber am Montag. Dann publizieren die Eidgenössische Kommission für Impffragen und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die angepasste Empfehlung für die Booster-Impfung. Das zeigen Recherchen.

Die Empfehlung zur Auffrischimpfung wird damit auf die ganze Bevölkerung ausgeweitet. Zum dritten Mal impfen lassen können sich alle von 16 bis 64 Jahren, deren zweite Impfung sechs Monate zurückliegt.

Erste Kantone boostern bereits ab Montag alle

Schon am Dienstag hat Swissmedic mitgeteilt, dass der Impfstoff von Pfizer/Biontech eine Zulassung als Booster-Impfung für alle Personen ab 16 Jahren erhalten hat. Ekif und BAG möchten die Empfehlung für die Ausweitung der Booster-Impfung erst dann publizieren, wenn Swissmedic auch den Moderna-Booster für alle zugelassen hat.

Diese Zulassung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls am Freitag publiziert. Falls sie dann noch nicht rechtskräftig ist, würde sie am Montag öffentlich. Moderna muss auf den Rechtsweg verzichten.

Erste Kantone haben inzwischen bereits bekannt gegeben, die Booster-Impfung für alle zu öffnen. In Graubünden, Zug und Luzern erhält man die dritte Impfung ab Montag. Im Kanton Thurgau kann man sich ab Montag für den dritten Piks anmelden.

Der Kanton Bern führt wohl eine Maskenpflicht ein

Ebenfalls am Freitag hält der Regierungsrat des Kantons Bern eine Sondersitzung ab. Er entscheidet über Anträge der Gesundheitsdirektion. Diese schlägt der Regierung verschiedene Massnahmen vor.

Dazu gehört eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, bei Grossveranstaltungen sowie an Schulen. Mit der Maskenpflicht an Grossveranstaltungen, die alle unter Zertifikatspflicht stehen, käme es auch im Kanton Bern zu 3G+, wie Luzerns Gesundheitsdirektor Guido Graf diese Version der Einschränkungen bezeichnet hat.

Dass die Berner Regierung diese Massnahmen am Freitag beschliesst, ist Formsache. Die Maskenpflicht in Innenräumen soll dann sehr schnell eingeführt werden.

Das Parlament orientiert sich an den Berner Massnahmen

Das hat auch Folgen für die Wintersession, die am Montag im Bundeshaus beginnt. Es ist zwar die Verwaltungsdelegation, die gemäss Artikel 69 das Hausrecht in den Räumlichkeiten der Bundesversammlung und der Parlamentsdienste ausübt. Sie dürfte sich aber an den Entscheiden des Kantons Bern orientieren, wie deren Präsident, der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht durchblicken lässt.

Sie beriet sich am Donnerstag in einer Videokonferenz. «Sie einigte sich darauf, die Tests zu erweitern», sagt Kuprecht. «Sie hat zudem für die Session zwei Massnahmen ins Auge gefasste: Entweder gibt es eine generelle Maskenpflicht oder eine Empfehlung, eine Maske zu tragen.» In Sachen Maske sei noch kein Entscheid getroffen worden. «Wir werden die Situation am Freitag nochmals prüfen und allenfalls einen Zirkularbeschluss fällen.»

Die neue Nationalratspräsidentin sagte ihre Feier ab

Wird am Montag zur Nationalratspräsidentin gewählt: Grünen-Nationalrätin Irene Kälin. Sie hat ihre Feier bereits abgesagt. Keystone (Bern, 16. November 2021)

Grünen-Nationalrätin Irène Kälin, die am Montag zur Nationalratspräsidentin gewählt wird, hat im September entschieden, ihre Präsidialreise auf den Sommer zu verschieben. «Im Moment ist die Organisation mit Zertifikatspflicht schwierig», sagt sie. «Vor allem, wenn man möchte, dass die Bevölkerung mitfeiert. Und das ist mir ein grosses Anliegen.»

Sie wird am Montag auch den Apéro zu ihrer Wahl absagen - falls die Verwaltungsdelegation eine Maskenpflicht beschliesst. «Apéro und Maske», sagt sie, «geht nun mal nicht zusammen.»