Impfen Früher zum Booster wegen Omikron? Impfchef Berger erteilt Verkürzung der Sechs-Monate-Frist eine Absage Grossbritannien gibt Gas: Wegen Omikron sollen sich alle Erwachsene bereits drei Monate nach der zweiten Impfung boostern lassen können. In der Schweiz wollen die Verantwortlichen an der Frist von sechs Monaten festhalten – zumindest vorerst.

In manchen Ländern gibt's den dritten Piks schon nach weniger als sechs Monaten. Michael Buholzer/KEYSTONE

Bundespräsident Guy Parmelin höchstpersönlich betonte diese Woche die Bedeutung des Boosters: «Impfen, impfen und auch zum dritten Mal impfen.» Doch wann soll die dritte Impfung erfolgen? In der Schweiz gilt die offizielle Empfehlung, frühestens ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung zu boostern. Manche Länder und Regionen haben diese Frist verkürzt, Grossbritannien etwa jüngst auf drei Monate – wegen Omikron. Italien hat bereits vor Bekanntwerden der neuen Variante wegen steigender Infektionszahlen auf fünf Monate reduziert.

Hierzulande treten die Verantwortlichen auf die Bremse. Eine Verkürzung der Sechs-Monate-Frist steht bei der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) im Moment nicht zur Debatte. «Es ist sinnvoll, zuerst jene zu boostern, die über 65 Jahre alt sind oder zu den Risikogruppen gehören. Bei ihnen lässt der Schutz vor schweren Erkrankungen ab fünf bis sechs Monaten nach der zweiten Impfung nach», sagt EKIF-Präsident Christoph Berger gegenüber CH Media.

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Anthony Anex/KEYSTONE

Bei unter 65-Jährigen ist die Ausgangslage anders: Sie sind weiterhin gut geschützt gegen schwere Verläufe, wie Berger betont. Allerdings steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich trotz Impfung infizieren – was das Virus weiter zirkulieren lasse. Die Sechs-Monate-Regel soll auch dazu führen, dass sich zunächst jene boostern lassen, deren Impfung schon am längsten zurückliegt, denn da ist das Risiko grösser, wie Berger erklärt. Er sagt:

An dieser Haltung ändert auch die neue Variante nichts: Berger sieht derzeit keinen Anlass, wegen Omikron die Sechs-Monate-Frist zu verkürzen. Noch wisse man zu wenig über den Impfschutz gegenüber Omikron. «Zudem ist in der Schweiz aktuell die Delta-Welle dominant und es wird geboostert, so viel es geht.»

Wie stark lässt der Schutz nach? Gemäss einer im Oktober in «The Lancet» publizierten Studie sinkt der Schutz vor einer Infektion beim Pfizer-Impfstoff von anfangs 88 Prozent auf 47 Prozent fünf Monaten nach der Impfung. Impfdurchbrüche werden also über die Zeit wahrscheinlicher. Der Schutz vor schweren Erkrankungen war gemäss der Studie hingegen bis rund sechs Monate nach der zweiten Impfung konstant hoch. Allerdings besteht auch bei doppelt geimpften Personen bei einer Infektion das Risiko von Long-Covid. Laut einer Studie, für die 39 Impfdurchbrüche im Gesundheitspersonal in Israel untersucht wurden, hatten 19 Prozent mehr als sechs Wochen nach der Infektion noch Symptome. Die Studie wurde im «New England Journal of Medicine» publiziert.

Bund winkt ab

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will von einer Verkürzung der Frist derzeit nichts wissen. «Aktuell gibt es keine Hinweise, dass eine Auffrischimpfung vor sechs Monaten nach der Grundimmunisierung nötig ist», teilt eine Sprecherin mit.

Etwas vorsichtiger äusserte sich Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG. Er sagte diese Woche, in Bezug auf Delta brauche es keine Verkürzung. Im Hinblick auf Omikron stelle sich die Frage jedoch erneut.

Möglich also, dass die Sechs-Monate-Frist bald wieder auf den Prüfstand kommt. Es wäre nicht die erste Spitzkehre beim Booster: Am 11. November hatte sich Berger in der NZZ noch gegen den Booster für die unter 65-Jährigen ausgesprochen. Nur wenige Tage später kündigte er an, man werde die Auffrischimpfung auch für Jüngere empfehlen, was am 26. November dann auch geschah. Grund für das Umdenken sei die epidemiologische Lage, erklärte Berger damals.