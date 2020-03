Immunologe Beda Stadler fordert: Supermärkte sollen am Montag von 8 bis 10 Uhr nur für Senioren öffnen

Der Kanton Tessin wiederum verbietet seit Samstag älteren und gefährdeten Menschen, selber einzukaufen. Ältere Menschen sollen Hilfe von Verwandten holen oder kommunale Dienste für die Hauszustellung nutzen, sagt die Tessiner Regierung. Sie will trotz Kritik aus Bern am Einkaufsverbot festhalten.

Genau das schlägt Stadler nun für die ganze Schweiz vor. «Migros, Coop, Aldi und Lidl sollten die Läden am Montagmorgen von 8 bis 10 Uhr exklusiv für Leute über 65 Jahre öffnen», fordert er. «Dann wären sogar jene Viren verschwunden, die am Samstag allenfalls in die Läden kamen.» Das habe er auch Alain Bersets Gesundheitsdepartement (EDI) vorgeschlagen.

Initiative muss von den Detailhändlern ausgehen

Die Initiative müsse allerdings von den Detailhändlern ausgehen, findet er. «Wir sollten dem Bundesrat nicht auch noch die letzten Kompetenzen übertragen», betont er. «Wir wollen kein Nordkorea. Es passt mir nicht, wenn wir von Zentralisten regiert werden.»

In anderen Ländern sind exklusive Shopping-Zeiten für Seniorinnen und Senioren üblich. Die britische Supermarktkette Iceland etwa bietet den über 65-Jährigen in Nordirland ein Zeitfenster zwischen 8 und 9 Uhr, in dem nur sie einkaufen dürfen. Das Angebot gilt in 27 Filialen.

Entspanntes Einkaufen für Senioren in Australien

Woolworth öffnet in Australien am Morgen eine Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren. Jeden Tag zwischen 7 und 8 Uhr dürfen nur über 60-Jährige und Menschen mit Behinderung die Märkte besuchen. Die Einzelhandelskette will den Menschen, die zu den Risikogruppen in der Corona-Krise gehören, ein entspannteres Einkaufen ermöglichen.

In Norwegen bot ein Supermarkt-Inhaber der Gemeinde Salangen als erster Risikogruppen besondere Öffnungszeiten an. Zwischen 7 und 9 Uhr morgens ist sein Laden für sie geöffnet. An der Ladentür achten Gemeindemitarbeiter, dass keine anderen Kunden das Geschäft betreten.

