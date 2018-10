«Fürs Tierwohl ein Eigengoal»

Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hält die Hornkuh-Initiative für kontraproduktiv. Wegen der Unfallgefahr müssten Tiere mit Hörnern im Stall angebunden werden. Vor den Bundeshausmedien konnte Schneider-

Ammann gestern beim bundesrätlichen Auftakt zum Abstimmungkampf auf eigene schmerzhafte Erfahrungen verweisen. Als er seinen Vater, einen Emmentaler Tierarzt, bei der Arbeit begleitete, habe es hie und da eine Beule gegeben. Heute würden immer mehr Tiere in Freilaufställen gehalten, was ihnen mehr Bewegungsfreiheit gebe. Da sei es sicherer, Tiere ohne Hörner zu haben. Tiere mit Hörnern würden mehrheitlich in Anbindeställen gehalten. «Die Initiative wäre in Bezug auf das Tierwohl ein Eigengoal», so Schneider-Ammann. Über die Hornkuh-Initiative wird am 25. November abgestimmt. Sie verlangt, dass Halterinnen und Halter von horntragenden Kühen, Zuchtstieren, Ziegen und Zuchtziegenböcken finanziell unterstützt werden. Den Initianten um Bergbauer Armin Capaul geht es um die Würde des Tiers. Ihrer Meinung nach ist das Horn ein Sinnes- und Stoffwechselorgan. (sda)