Im Vergleich zum Januar: Im Februar gingen weniger Asylgesuche ein

(sku) Im Februar wurden in der Schweiz 173 Gesuche weniger als im Vormonat und 169 Gesuche weniger als im Februar 2019 eingereicht, wie das SEM am Mittwoch mitteilt. 1760 Asylgesuche seien in erster Instanz erledigt worden. Dabei seien 260 Nichteintretensentscheide gefällt worden, 509 Personen erhielten Asyl und 470 seien vorläufig aufgenommen worden. Auch die Zahl der erstinstanzlich hängigen Fälle ging laut SEM zurück.

176 Gesuche seien aus Eritrea eingegangen, 123 Gesuche aus Afghanistan und 96 aus der Türkei. Zudem hätten im Februar haben 427 Personen die Schweiz kontrolliert verlassen oder wurden rückgeführt.