Es ist so urig schweizerisch und so tierisch kraftvoll, den Kühen und Rindern zuzuschauen, wenn sie auf ihre Sommerweide ziehen. «Mein eins und alles», nennt der Berner Oberländer Bauer Hans Inniger diese Momente, während er am Wegrand eine kurze Rast einlegt und die Tiere bewundert. «Öppis Schöners gits für me nat.»

Seine Kühe sömmert der Bauer auf der Engstligenalp ob Adelboden. Es ist ein besonders steiler Aufstieg für die 500 Kühe, die in diesem Jahr dort z'Alp sind. Ein teils felsiger Pfad führt über 600 Höhenmeter auf die Alp. Stellenweise müssen die Kühe mehr klettern als gehen. Eindrücklich, dies mit anzusehen, auch für Bauer Inniger. «Richtig im Härze tut das wohl», sagt er.

Alpaufzug per Seilbahn: