Kurt Waldmeier bezeichnete den gestrigen Tag als "schwierigsten und schwärzesten in der Geschichte der 36-jährigen Ju-Air". Niemand habe ein grösseres Interesse an der Aufklärung des Absturzes als die Fluggesellschaft. "Wir unterstützen die Behörden nach all unseren Kräften."

Laut dem Ju-Air-Chef würden alle drei "Tante Ju"-Maschinen "ausschliesslich durch sehr erfahrene Berufspiloten geflogen und durch Profis gewartet". Bisher habe es nie Unfälle mit verletzten Personen gegeben.