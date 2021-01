«Ich will meine Tochter vor Corona schützen» – diese Familien unterrichten ihre Kinder nun zuhause

Gegen diesen scheinbaren Konsens regt sich nun Widerstand. Eltern, die der Meinung sind, ihre Kinder würden in der Schule zu wenig vor Covid-19 geschützt, gründeten den Verein «Bildung aber sicher». In einem offenen Brief an den Bundesrat schreiben sie, die aktuell vorhandenen Schutzmassnahmen reichten «in keiner Weise aus», um Schüler, Lehrer und Eltern vor der Ansteckung zu schützen.

Die Kinder sind nicht Treiber der Pandemie, die Schulen müssen, so lange wie möglich, offen bleiben. Experten des Bundes wiederholen diese Sätze so oder ähnlich. Schulschliessungen sind die letzte Option, sagen Politiker aller Couleur. In Medienbeiträgen wurden Schulschliessungen in Deutschland als «Albtraum für Eltern» beschrieben.

Im Gespräch mit Eltern, die sich wegen Corona Sorgen um ihre Kinder machen, kommt immer wieder die Frage des Kindswohles auf. Die Eltern sehen das Kindswohl gefährdet, wenn sie ihr Kind trotz grassierender Corona-Epidemie in die Schule schicken. Reicht dieses Argument aus, um im Streitfall mit der Schulbehörde Recht zu bekommen? Johannes Reich, Rechtsprofessor an der Universität Zürich, hat Konflikte zwischen Eltern und Schulen in der Frage des Homeschoolings untersucht. Er sagt: «Sowohl die Eltern als auch die Schule haben für das physische und psychische Wohlergehen des Kindes zu sorgen.». Wenn die Schulbehörde zum Schluss kommt, dass das gesundheitliche Wohlergehen auch bei Präsenzunterricht gewährt ist, die Eltern dies aber anders sehen, kann es dazu kommen, dass Aufsichtsbehörden oder Richter darüber entscheiden. Reich macht aufgrund der bisherigen Rechtsprechung den Eltern wenig Hoffnung. Gerichte hätten in der Vergangenheit meist die Sicht der Behörden gestützt. Allerdings sei es in bisherigen Streitfällen zum Thema Homeschooling nicht um die physische Gesundheit sondern eher um weltanschauliche Aspekte gegangen. Jeder Fall müsse darum einzeln beurteilt werden. «Generelle Aussagen seien schwierig», sagt Rechtsprofessor Reich.

Als am Montag, 4. Januar, im Kanton Baselland die Schule begann, blieben die Kinder von Katharina und René Huber zu Hause. «Ich will nicht, dass meine Kinder krank werden», sagt Katharina, «und ich will nicht, dass ich oder mein Mann uns anstecken». Sie sagt, dass schwere Verläufe oder Spätfolgen einer Corona-Erkrankung in jedem Alter und auch ohne Vorerkrankungen auftreten können. «Wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Kinder», ergänzt Vater René. Er sagt:

Als die Ansteckungszahlen im Herbst Rekordhöhen erreichten, begannen die Hubers darüber nachzudenken, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen. Eines geht in die Primarschule, das andere in den Kindergarten. Sie beantragten Homeschooling. Doch im Kanton Baselland ist dies nicht so einfach umzusetzen. Man gab ihnen zu verstehen, dass Heimunterricht erst ab dem nächsten Sommer möglich sei.

Nach den zweiwöchigen ausserordentlichen Ferien bewilligte die Schulleitung ihnen einen weiteren dreimonatigen Urlaub. Dieser sei vom Schulrat abgesegnet worden. Etwas Schriftliches haben sie aber noch nicht. Sie machen sich Sorgen. Was, wenn die Schule den mündlich bewilligten Urlaub widerruft? Was, wenn die Behörden die Justiz oder die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb einschalten?

Nach den Herbstferien gaben sie ihrem älteren Kind erstmals eine FFP-2-Maske mit. Es war das einzige, in der Klasse. Dann gelang es ihnen, einen zweiwöchigen Urlaub zu bekommen. Die zuständige Schulleitung bewilligte dies unbürokratisch. Die Eltern wälzen seither verschiedene Optionen: Das Ältere nach Deutschland zu Verwandten schicken, wo die Schule zur Zeit im Fernunterricht stattfindet? Oder den Kanton wechseln? Der Nachbarkanton Aargau ist offener, was Homeschooling anbelangt. Auch ein Umzug ins Ausland steht zur Debatte.

Meier geht es in erster Linie um die Gesundheit ihres Kindes. «Ich möchte nicht, dass sich meine Tochter mit einer Krankheit ansteckt, bei der man noch nicht abschätzen kann, welche Folgen sie hat.» Sie will aber auch ihre Eltern schützen, die zur Tochter Kontakt haben, und der Risikogruppe angehören. Berichte über Patienten mit Spätfolgen (Long Covid) und über Kinder, die wegen einer Sars-CoV-2 Infektion ins Spital müssen, bestärken sie in ihrer Vorsicht. Zudem sei es wichtig, dass wo immer möglich, Ansteckungen verhindert werden.

Veronika Meier lebt mit ihrem Mann, ihrer fünfjährigen Tochter und ihrem zweijährigen Sohn in einem Dorf im Kanton Bern. Während des Telefongesprächs mit dieser Zeitung wird sie von der Tochter unterbrochen, die ihre neuen Schulbücher zeigen will. «Kommst du mit deiner Aufgabe weiter?», fragt die Mutter, die nun auch Lehrerin ist. Sie hat ihre Tochter per letztem August wegen der Corona-Ansteckungsgefahr aus dem Kindergarten genommen. Auf Anfrage habe sie kein schlüssiges Schutzkonzept erhalten, begründet sie.

Bevor die Schulen und Kindergärten im Mai wieder öffneten, wandte sie sich an den Schulleiter. Der konnte ihr aber kein überzeugendes Schutzkonzept aufzeigen. Dies bestärkte Meier in ihrer Idee, in Zukunft auf Homeschooling zu setzen. Ihr Mann, der beruflich Risikoanalysen macht, war gleicher Meinung. Die Schulbehörde ermöglichte das Homeschooling unbürokratisch. Im kommenden Mai muss sie einen ersten Bericht über die Lernfortschritte der Tochter abgeben.

Meier erinnert sich noch gut daran, wie sie vor einem Jahr in einem Newsletter der Weltgesundheitsorganisation zum ersten Mal vom neuen Virus hörte. Zu einem Zeitpunkt also, als in der Schweiz noch kaum jemand von Corona sprach. Sie arbeitet in einem Gesundheitsberuf und informierte sich breit im Internet. Während des Gesprächs zitiert sie etwa aus dem Pandemieplan Taiwans oder preist die Vorzüge des finnischen Schulsystems.

Meier beschreibt sich als Person, die gerne plant. «Ich wollte nicht abwarten und hoffen, dass alles gut wird, also bin ich selbst aktiv geworden», sagt sie. Sie nehme für sich aber nicht in Anspruch, dass sie es besser mache als andere: «Es gibt keine pfannenfertigen Lösungen». Nicht jede Familie könne so einfach umstellen.

Und was ist mit den Gspänlis? Vermisst die Tochter ihre Kindergartenkameradinnen nicht? «Die sind ja noch da», antwortet Meier. «Meine Tochter trifft sie in der Nachbarschaft.» Die 5-Jährige trägt seit dem Frühling beim Einkaufen oder im Bus eine Maske und finde diese super. «Dass Kinder keine Masken tragen können, stimmt nicht», sagt sie.

Meier bereut den Entscheid nicht. Sie könne viel besser auf die Bedürfnisse ihrer Tochter eingehen als ein Lehrer, der eine ganze Klasse unterrichtet. So interessiere sich die Tochter etwa brennend für Buchstaben, obwohl Schreiben in ihrer Stufe eigentlich noch nicht vorgesehen ist.

Sie hofft nun darauf, dass die Behörden anderen eigenverantwortlichen Eltern keine Steine in den Weg legen.

Obwohl Meier schon vor der Pandemie über Homeschooling nachgedacht hat, will sie ihre Tochter in Zukunft in die Schule schicken. Allerdings noch nicht in diesem Sommer. «Ich glaube nicht, dass die Schweiz die Pandemie bis dann in den Griff bekommt», sagt sie. Eine Rückkehr ihres Kindes ins Klassenzimmer kommt für sie unter den aktuellen Gegebenheiten frühestens im Sommer 2022 in Frage.

Ihr Vertrauen in die Politik hat gelitten. Wählte sie früher Personen aus fast allen Parteien, will sie künftig nicht mehr an Wahlen teilnehmen.