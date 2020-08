«Ich schäme mich manchmal zu sagen, dass ich Hausfrau bin»: Doch manchmal gibt es kaum eine Alternative

Vaterschaftsurlaub und höhere Kinderabzüge: Am 27. September kommen zwei Vorlagen an die Urne, in denen es um Familienpolitik geht. Das Stimmvolk entscheidet einerseits über einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Und andererseits sollen die Kinderabzüge bei der direkten Bundessteuer erhöht werden, um Familien zu entlasten. Der maximale Abzug für Drittbetreuung soll von 10 100 auf 25 000 Franken steigen, der allgemeine Kinderabzug von 6500 auf 10 000 Franken. (mjb)

Heute arbeiteten acht von zehn erwerbstätigen Müttern Teilzeit, vier davon weniger als 50 Prozent. Der Arbeitgeberverband sieht die Gründe dafür in den Rahmenbedingungen: Oft reduzierten die Mütter ihre Pensen wegen fehlender oder zu teurer Drittbetreuungsangebote. Das Kinderbetreuungsangebot in der Schweiz sei nachweislich ungenügend. Tatsächlich möchten 12 Prozent der erwerbstätigen Frauen ihr Pensum erhöhen.

Aus der Wirtschaft kommt der Ruf, dass Frauen sich stärker am Arbeitsmarkt beteiligen sollen. In den nächsten Jahren erreichen viele «Babyboomer» das Rentenalter, daher sei es essenziell, das inländische Arbeitskräftepotenzial besser auszuschöpfen, heisst es beim Arbeitgeberverband. «Dabei besteht bei Müttern ein grosses Potenzial», hält Chefökonom Simon Wey fest. Für den Arbeitgeberverband geht es indes nicht darum, noch mehr Teilzeitstellen zu schaffen – sondern vor allem um eine Erhöhung der Pensen.

Auf ihren Entscheid, den Job vorübergehend an den Nagel zu hängen, habe sie viele positive Reaktionen erhalten. Dass sie den Job kündigte, hatte mit einer Reorganisation in der Firma zu tun: Nach dem Mutterschaftsurlaub waren all ihre Projekte gestoppt. Der Job brachte nicht mehr die gewünschte Erfüllung, gleichzeitig waren die Tage streng und lang – Karin S. und ihr Mann pendelten für den Job eine Stunde nach Zürich. Um das älteste Kind rechtzeitig aus dem Kindergarten abzuholen, hätten sie eine Nanny gebraucht.

Mehr Kitas: Das alleine reicht nicht

Auch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann sieht noch Verbesserungsbedarf bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein Wandel sei im Gang, erklärt die Behörde, das sehe man auch am Beispiel des Vaterschaftsurlaubs, noch sei man aber noch nicht am Ziel. «Es braucht immer noch mehr Kitas, vor allem aber günstigere Plätze und längere Öffnungszeiten», sagt Direktorin Sylvie Durrer.

Sie nimmt auch die Wirtschaft in die Pflicht: Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice, Jobsharing und die Möglichkeit von Teilzeitpensen auf allen Stufen und in allen Berufen sollten zur Selbstverständlichkeit werden. Das Ziel sei Wahlfreiheit: Die Rahmenbedingungen sollten so sein, dass Eltern frei entscheiden können, welches Modell am besten ihren Bedürfnissen entspricht.

Inzwischen hat übrigens auch Janine Oesch wieder einen Job: Seit das kleinste Kind in den Kindergarten geht, arbeitet sie in einem Hotel und für die Reformierte Kirche, insgesamt 35 Prozent. Sie ist wieder eine «Working Mum», wie sie es nennt. Und wünscht sich, dass das Kategorisieren und Kritisieren aufhört. «Eins sollte uns allen klar sein: Keine Situation ist perfekt.»