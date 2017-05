«Sie sind da», sagte der Vater von Eva Koralnik-Rottenberg. «Ich habe verstanden, mit knapp sieben Jahren, dass das etwas ganz Schlimmes ist», sagt sie heute.

Koralnik-Rottenberg ist 1936 in Budapest zur Welt gekommen, als Tochter eines Ungaren und einer Schweizerin. Der Schweizer Diplomat Harald Feller verhalf Mutter und Tochter zur Flucht. In einer «abenteuerlichen» Reise kamen die beiden in die Schweiz.

Von der Gestapo begleitet

In Österreich sind die Flüchtenden, die sich nicht als Juden zu erkennen gaben, gar von der Gestapo begleitet worden. In St.Gallen musste die Schweizer Mutter um die Aufenthaltsbewilligung in ihrer Heimat kämpfen, an die Worte der dortigen Verantwortlichen der Fremdenpolizei erinnert sich Eva Koralnik-Rottenberg noch genau: «Sie hättet halt kein Usländer hürote müese.»

Heute lebt Koralnik-Rottenberg in der Deutschschweiz. Natürlich sei sie in der Schweiz verankert, dankbar dass sie hier Fuss fassen konnte. Aber durch ihre Vergangenheit fühle sich überall zuhause und nirgends. «Ich glaube, man kommt nie wirklich an», sagt sie. Und selbst nach so vielen Jahren: «Ein Stück Unsicherheit und diese Unangepasstheit, das bleibt immer.»

Die letzten Zeitzeugen

Die beiden Videos sind Teil der Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors». Erzählt werden die Geschichten von 14 Holocaust-Überlebenden aus der Schweiz.

Lebende Zeitzeugen, welche die Schrecken des Holocaust vor 70 Jahren selber erfahren haben, gibt es nur noch wenige. Sie sind heute alle hoch betagt. Ein Teil von ihnen konnte sich durch Verstecken oder Flucht retten, einige überlebten Konzentrationslager und kamen nach dem Krieg in die Schweiz. Diese betagten Menschen legten in der Ausstellung noch einmal Zeugnis ab.

Bewusstsein für Geschichte schärfen

Konzipiert wurde die Ausstellung von der Gamaraal Foundation, die sich für bedürftige Holocaust-Überlebende engagiert. Das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich hat die Ausstellung wissenschaftlich begleitet.