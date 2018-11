Nachdem der Bundesrat Schneider-Ammann diese Woche einen Bauernhof mit enthornten Kühen in Oberwangen bei Bern besucht hat, nutzt Armin Capaul die letzten Tage vor der Abstimmung für seine Kampagne.

Wäre am 3. November über die Eidgenössischen Vorlagen vom 25. November abgestimmt worden, hätte die Hornkuh-Initiative keine Mehrheit mehr. Dies geht aus der am Mittwoch veröffentlichten zweiten Trendumfrage im Auftrag der SRG hervor.

Insgesamt 160 Journalisten waren am Donnerstag bei Capaul auf seinem Hof in Perrefitte im Berner Jura. Dass so viele über die Hornkühe sprechen, sei schon ein Erfolg, sagt Armin Capaul, «aber bei 49 Prozent Ja-Stimmen hätten die Kühe und Geissen verloren, nicht ich.»

Seit acht Jahren setzt sich der Bergbauer für die Subventionierung von Hornkühen ein, «gegen die Verstümmelung», sagt Armin Capaul. Seine Frau Claudia Capaul hat ihn dabei stets unterstützt.

«Mein Mann ist noch der grössere Idealist als ich», sagt diese am Donnerstag. Eine Initiative habe sie nie machen wollen. «100'000 Unterschriften und all die Kosten – das schien mir zu verrückt.» Aber ihr Mann, der habe das einfach wollen. Für die Kühe. (CHM/SDA)