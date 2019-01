Als musikalisches Vorbild taugt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nur bedingt. Die meisten Spielerlippen erstarren, wenn vor Anpfiff die Nationalhymne ertönt. Solche Nachlässigkeiten können sich die Schüler im Kanton Tessin künftig nicht mehr erlauben.

Das Erziehungsdepartement (DECS) von Regierungsrat Manuele Bertoli (SP) hat Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige angewiesen, in diesem Schuljahr Hymnentests durchzuführen. Sie müssen prüfen, ob die Kinder den Schweizerpsalm (auf Italienisch: Quando bionda aurora il mattin c’indora ...) singen können.

Das DECS will die Ergebnisse der Kontrollen so schnell wie möglich präsentieren, schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf einen Vorstoss von Kantonsrat Tiziano Galeazzi (SVP). Wenn nötig, wird das DECS Massnahmen zur Verbesserung der Hymnensituation ergreifen.