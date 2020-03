Hygienemasken: SVP-Spitze wirft dem Bund Untätigkeit und Notlügen vor

Die SVP-Spitze macht den Bundesbehörden am Dienstag an einer Telefonkonferenz schwere Vorwürfe. Diese hätten es versäumt, die im Pandemieplan vorgeschriebenen Vorräte an Hygienemasken rechtzeitig zu besorgen, erklärte Nationalrätin Magdalena Martullo Blocher. Um dies zu verschleiern, greife das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu Notlügen und bezweifle entgegen besseren Wissens die Wirksamkeit von Masken. Zudem unterlasse es die Armee, die Versäumnisse nachzuholen und jetzt Masken für Wirtschaft und Bevölkerung zu besorgen.



Die SVP fordert vom Bundesrat einen Exit-Plan: Die Wirtschaft solle so schnell wie möglich wieder normal arbeiten können. Alt Bundesrat Christoph Blocher warnte, ein längerfristiger Stillstand der Wirtschaft werde am Ende zu einer Verarmung der Bevölkerung führen. Eine «Durchseuchungs-Strategie» sei jedoch abzulehnen. Es gelte die Schutzmassnahmen schrittweise zu lockern, dass so viele Menschen wie möglich wieder normal arbeiten könnten.



Mehr Masken, mehr Tests, mehr Medikamente

Nach Ansicht der SVP muss der Bundesrat jetzt damit beginnen, die Sicherheit der Bevölkerung bei einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität zu garantieren. Konkret müssten möglichst rasch Schutzmasken, Schutzbekleidung, Testkits und Medikamente organisiert werden.

Auch müsse nach Ende der ausserordentlichen Lage eine Wiedereinschleppung des Virus in die Schweiz verhindert werde. Aus Sicht der SVP braucht es deshalb bis Ende Jahr strenge Grenzkontrollen und ein Quarantäneregime für infizierte Einreisende.