Hunderte Personen fuhren mit Extraschiffen von Brunnen SZ über den Vierwaldstättersee zur mythenumwobenen Wiese, um den 1. August zu feiern. Die Festrede halten wird Bundeskanzler Walter Thurnherr.

Gast ist dieses Jahr die Pro Senectute. Die Organisation für das Alter feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Präsidentin von Pro Senectute, alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, wird sich deswegen ebenfalls mit einer Rede an die Menge richten.

Auch wenn Wilhelm Tell der Überlieferung nach beim Bündnisschwur nicht auf dem Rütli war, so wird seine Waffe, die Armbrust, dieses Jahr an der Bundesfeier in Szene gesetzt - mit einem Auftritt von Junioren-Armbrust-Weltmeister Joel Brüschweiler.

Wie schon im letzten Jahr wird auf dem Rütli die Nationalhymne zwei Mal gesungen, zuerst mit dem althergebrachten Text und dann mit dem neuen Textvorschlag "Weisses Kreuz auf rotem Grund". Lanciert worden war die nicht unumstrittene Modernisierung der Nationalhymne von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), der Verwalterin des Rütli und der Organisatorin der dortigen Bundesfeier.