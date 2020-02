Hooligans, Mitläufer oder nur Fans? 16 Männer stehen nach Fussball-Randale in Basel vor Gericht

Der Krawall liegt fast vier Jahre zurück: Im April 2016 endete die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich 2:2, und die Polizei befürchtete, dass sich einige FCB-Anhänger vom Stadion zum Bahndamm durchschlagen könnten, um dann rund um den wartenden Zürcher Extrazug im persönlichen Nahkampf doch noch einen Sieg davonzutragen.

Das Gittertor zum Bahndamm wurde entsprechend bewacht, die Polizei erhielt Verstärkung von zusätzlichen Polizisten. Für einige Fussballfans auf der dortigen Eventplattform war dies eine grobe Provokation auf eigenem Territorium, die Anfeindungen gingen in grobe Gewalt über. Es flogen reihenweise Flaschen, Pyros und Metallstangen auf die Polizei. Ein Polizist wurde gewürgt, ein anderer geschlagen, eine Polizistin erhielt mit voller Wucht einen Tritt in den Rücken. Die meisten gewalttätigen Hooligans konnten danach wieder in der Menge untertauchen. Ein Polizist feuerte schliesslich eine Salve Gummischrot ab, ein Fussballfan verlor dadurch ein Auge. Die Untersuchung gegen den Polizisten wurde inzwischen rechtskräftig eingestellt, er habe sich laut Staatsanwaltschaft wehren dürfen.

Von den wüsten Szenen existiert viel Videomaterial von der Polizei und vom Stadion, doch die Identifizierung der meist vermummten Chaoten war schwierig. Diese Woche nun sitzen immerhin 16 Männer im Alter zwischen 23 und 38 Jahren vor dem Basler Strafgericht. Die Staatsanwaltschaft hatte sie bereits im Oktober 2017 angeklagt, hauptsächlich wegen Landfriedensbruch und Gewalt gegen Beamte. Einzelne Männer müssen sich auch wegen konkreter Körperverletzungsdelikte verantworten. Die Stimmung war zum Prozessauftakt gestern Montag ruhig. Die Vorfälle liegen einige Jahre zurück, einige der Männer haben inzwischen eine Familie gegründet und kein Interesse mehr an Schlägereien.