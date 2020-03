Hohe Lebenserwartung, viele Tote – wie steht es um die Schweiz?

In Italien sterben mehr Leute am neuartigen Corona-Virus als im vergleichbaren Stadium der Epidemie in China. In beiden Ländern sind hauptsächlich ältere und alte Menschen betroffen. Gemäss aktuellen Untersuchungen sind ungefähr 90 Prozent der verstorbenen Patienten über 70 Jahre alt, 50 Prozent über 80 Jahre. Da braucht man keine Mathematiker zu sein, um festzustellen, dass Länder, in denen mehr alte Menschen leben, wohl auch mehr Corona-­Virus-Tote zu beklagen haben werden. Italien ist das Land mit der fünfthöchsten Lebenserwartung weltweit. China ist in der weltweiten Lebenserwartung-­Rangliste im Mittelfeld, seine Menschen werden im Durchschnitt sieben Jahre weniger alt als die Italiener.

Noch länger als in Italien leben die Schweizerinnen und Schweizer. Eine hohe Lebenserwartung ist zwar sehr positiv für ein Land und seine Menschen, zeigt Wohlstand und ein funktionierendes Gesundheitssystem an. In diesem Fall löst es aber Bedenken aus, weil damit vielleicht mehr Corona-Virus-­Todesfälle einhergehen.