Eine Erlebnisreise mit einer «Tante Ju» hat am Samstag tödlich geendet. Das Flugzeug HB-HOT des Typs Ju-52 stürzte bei Flims GR ab. Alle 20 Menschen an Bord kamen ums Leben. Nachfolgend eine Chronologie der schwersten zivilen Flugzeugunglücke in der Schweiz in den vergangenen 70 Jahren.