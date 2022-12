Hochsee-Affäre Berner Obergericht verschärft Strafe für Ex-Reeder auf über fünf Jahre – dieser will jetzt vor Bundesgericht 200 Bundesmillionen sind futsch wegen der Pleite seiner Flotte. Jetzt verschärfte das Berner Obergericht den Schuldspruch der Vorinstanz. Das will der Ex-Reeder nicht auf sich sitzen lassen.

Exklusiv für Abonnenten

Ex-Reeder Hans-Jürg Grunder in einer Gerichtszeichnung, die im erstinstanzlichen Verfahren 2020 entstand. Bild: Karin Widmer / Keystone

2020 war der ehemalige Reeder Hans-Jürg Grunder (68) vom Berner Wirtschaftstrafgericht wegen Leistungsbetrug im Zusammenhang mit Schiffsbürgschaften, Betrug, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Verurteilte, der mit der Pleite seiner mit Bundesbürgschaften versehenen Hochseeflotte einen Verlust von gut 200 Millionen für den Bund generiert hatte, zog das Urteil an die nächsthöhere Instanz weiter.

Das Berner Obergericht unter der Richterin Franziska Friederich Hörr, welche das Verfahren ruhig und sehr sachlich durchzog, verschärfte das Urteil. Es sah in Sachen Leistungsbetrug wie die Anklage eine längere Zeitspanne massgebend als die Vorinstanz. Der Reeder soll nun sogar für fünf Jahre und fünf Monate hinter Gitter. Abgezogen ist da bereits der Rabatt von einem Monat, den Grunder wegen der aus Sicht des Gerichts teilweise überbordenden Medienberichterstattung erhielt, in der etwa vom «Pleite-Reeder» die Rede war.

Aber die Richterin attestierte dem Ex-Reeder ein beträchtliches Mass an krimineller Energie und Arglist, viele seiner Aussagen seien «unglaubhaft». Er habe Bund und Banken sowie einen Geschäftspartner mit fingierten Verträgen getäuscht, die einen höheren Preis vorgaukelten als effektiv bezahlt wurde. Auf diese Weise kam der Reeder zu überhöhten Bürgschaften und faktisch ohne Eigenkapital zu Schiffen. Den Geschäftspartner betrog er laut Urteil um gut drei Millionen, wobei ihm das Gericht «dreistes und raffiniertes Vorgehen» attestierte. Der Reeder selbst hatte vor Gericht seine Verantwortung und seine Buchhaltungskenntnisse systematisch heruntergespielt. So habe er nur unterschrieben, die Verträge habe das Management gemacht. «Das geht nicht auf», sagte die Richterin mehrmals.

Revisionsgesellschaft abgesetzt, als diese Kritik anbrachte

Denn Grunder war nicht nur der Alleinherrscher über seine Reederei, der sich selbst um kleinste Beträge kümmerte, wenn es um Verhandlungen mit einer Werft ging. Er hatte auch langjährige Erfahrung im Reedereigeschäft und im Finanzwesen, er wusste entgegen seiner Behauptungen sehr wohl, was er tat. Er war es auch, der die Revisionsgesellschaft BDO auswechselte, nachdem diese «verbotene Kapitalrückzahlungen» feststellte. Eine andere Revisionsgesellschaft, die derartige Praktiken «übersah», sieht sich jetzt offenbar Zivilforderungen der Privatkläger konfrontiert.

Den Privatklägern, in erster Linie dem Bund, soll der Reeder Millionensummen zurückerstatten, das hatte auch die Vorinstanz so entschieden. Dem Kanton Bern muss er eine Ersatzforderung von 1,2 Millionen zahlen. Zudem werden hohe Verfahrenskosten und Entschädigungen an Parteien fällig. Umgekehrt werden diverse Vermögenswerte des Reeders freigegeben, nachdem namentlich der Verkauf seiner Villa am Thunersee mehr einbrachte als geschätzt.

Der Reeder sagte nach der Urteilsverkündung zu CH Media, er werde den Spruch ans Bundesgericht weiterziehen. «Das Urteil ist falsch», sagte auch einer seiner Anwälte. Die Verteidigung hatte Freispruch und Schadenersatz verlangt. Der Berner Staatsanwalt Roman Sigrist hatte sieben Jahre gefordert.