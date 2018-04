Sie sind die neuen Publikumslieblinge im Zürcher Zoo: Die beiden Koala-Männchen Milo und Mikey sind vergangene Woche in die neue Australienanlage eingezogen. Und sie dienen vom ersten Tag an der Wissenschaft, wie das Zahnarztmagazin Dentastic berichtet. Seit letztem Donnerstag nehmen sie an einer gemeinsamen Multicenter-Studie der zahnmedizinischen Fakultäten der Schweizer Universitäten teil. Ziel der Studie sei es, die Wirkung von Eukalyptus auf gingivale Erkrankungen zu erforschen. Mikey und Milo werde zwei Mal pro Woche ein Eukalyptus-Gel auf die Zähne und das Zahnfleisch gestrichen.

Unterstützt werden die Wärter des Zoos Zürich, welche sich auf ihre Koala-Betreuungs-Aufgabe in Australien gründlich vorbereitet haben von sieben Studierenden des Zahnmedizinischen Zentrums der Universität Zürich. Im Gegensatz zu anderen medizinischen Studien an Tieren, werden die beiden Koalas am Ende der Multicenter-Studie nicht getötet und histologisch untersucht. Die Medienbeauftragten des Zoos Zürich und der Universität Zürich stuften das Risiko von negativen Medienberichten bei einer solchen Übung als doch zu hoch ein. Im Herbst 2018 werde lediglich von den Schädeln der Koalas eine DVT-Aufnahme (3D) mit einem strahlenarmen, digitalen Gerät der neuesten Generation erstellt. Da Mikey und Milo 23 Stunden pro Tag schiefen, sei auch keinerlei Betäubung notwendig.

YB muss 20 Punkte abgeben

Die «SonntagsZeitung» spielt mit den Nerven der Anhänger der Young Boys. Das Blatt berichtet, der Weltfussballverband FIFA bestrafe die Berner mit dem Abzug von 20 Punkten – eine Horrorvorstellung für die Fans des Tabellenführers, die sehnsüchtig dem ersten Meistertitel seit 1986 entgegenfiebern.

Die Begründung: Die Heimspiele des BSC YB seien auf einem «nicht dem Reglement entsprechenden Kunstrasen»ausgetragen worden. Eine unangemeldete Prüfung der Unterlage im Stade de Suisse habe ergeben, dass die künstlichen Halme nicht den international gültigen Normen entsprechen. Der Kunstrasen sei einerseits zu lang. Die erlaubte Maximallänge von eineinhalb Inches, also 3,81 Zentimetern werde in Bern mit bis zu 4,5 Zentimeter überschritten. Andererseits werden auch die Ränder der Halme als «zu scharfkantig» bemängelt.