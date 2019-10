Kaffeeklatsch beim alten Schulfreund, die Brühe ist lauwarm, die Raumtemperatur dafür umso höher. Er sitzt barfuss am Küchentisch, in luftigen Shorts und Kurzarm-Shirt. Ich Rollkragenpullover und Hitzewallungen. Draussen legt sich der graue Herbst über die Stadt. Er hasse diese neblige Kälte, sagt er, und dann: «Ich habe am Sonntag Grün gewählt, und Du?»

Eine schöne Geschichte, die da geschrieben wurde. Die Geschichte der «Grünen Welle», die die Schweiz überrollt. Ein schönes Signal auch, den Leuten ist das Klima nicht egal. Vorbei die Zeiten, in denen «Grün» mit Birkenstock und Deoverzicht assoziiert wurde. Grün passt heute zu Massanzug und Parfumwolke, und deshalb wählt man jetzt auch grün.

Es beruhigt das Gewissen, die in Bern werden das jetzt schon richten mit dem Klima. Besser wäre allerdings, man fängt bei sich selbst an. Zum Beispiel, indem man im Winter die Heizung nicht voll aufdreht, sondern halt einfach im warmen Pulli zuhause am Küchentisch sitzt. Wir müssen uns alle am Riemen reissen. Und vielleicht auch mal ein bisschen frieren.