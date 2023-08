Hitparade Noah und Emma auf den Spitzenplätzen: Das sind die beliebtesten Babynamen in der Schweiz Noah und Emma gehören weiterhin zu den beliebtesten Babynamen. Einen grossen Sprung nach vorne in der Rangliste machen Lior und Solea.

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 82’371 Babys geboren. Symbolbild: Keystone

Die beliebtesten Namen für Neugeborene in der Schweiz waren im vergangenen Jahr Noah und Emma. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am Dienstag die neue Vornamen-Hitparade publiziert. Insgesamt sind im Jahr 2022 82'371 Babys in der Schweiz geboren worden.

Die drei meistgewählten Vornamen bei den Knaben waren Noah, Liam und Matteo. Eine aufsteigende Tendenz stellen die Statistiker bei Lior fest. Der Name rückte um 160 Plätze nach oben. An Beliebtheit verloren hat dagegen Gino, der Name büsste in der Rangliste 66 Plätze ein.

Bei den Mädchen bildeten Emma, Mia und Sofia das Spitzentrio. Hier vermochte bei frischgebackenen Eltern vor allem Solea zu überzeugen. Der Vorname kletterte 241 Plätze in den Namenscharts nach oben. Kiara verlor dagegen 88 Plätze.

Bereits 2021 bildeten bei den Jungen Noah, Liam und Matteo das Podest. Bei den Mädchen waren es Mia, Emma und Elena. Auch diese Namen besetzen bereits seit mehreren Jahren die Spitzenplätze. Emma war bereits 2011, 2012, 2014, 2017 und 2018 am häufigsten vergeben worden. Noah 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie 2020 und 2021.

Gabriel ist in der Westschweiz sehr beliebt

Unterschiede gibt es derweil zwischen den Sprachregionen. Zwar ist Noah auch in der Westschweiz auf Platz 1, dahinter folgt aber Gabriel. In der italienischen Schweiz liegt Leonardo an der Spitze und Alessandro auf Platz 3 drängt Noah sogar ab dem Namenspodest. In der rätoromanischen Sprachregion landeten Jan, Mauro und Andrin auf den Spitzenplätzen. Allerdings gab es hier nur sehr wenige Geburten.

Bei den Mädchen gibt es in jeder der vier Sprachregionen eine andere Spitzenreiterin. Lia ist es in der rätoromanischen Schweiz, Sofia im italienischen Teil, Alice in der Westschweiz und Emilia in den deutschsprachigen Landesteilen. Steigender Beliebtheit erfreut sich in der Deutschschweiz auch Malea, die dort auf Platz 3 landete.

Es müllert, meiert und schmidet in der Schweiz

Das BFS hat nebst den Vornamen am Dienstag überdies auch die häufigsten Nachnamen hierzulande veröffentlicht. An erster Stelle steht in der ständigen Wohnbevölkerung demnach Müller, gefolgt von Meier und Schmid.

Müller ist zugleich auch der häufigste Nachname in der Deutschschweiz, während in der Romandie da Silva dominant ist. Im Tessin ist Bernasconi und in der rätoromanischen Schweiz Derungs am häufigsten anzutreffen. Hier gab es keine Veränderungen zum Vorjahr. Anders als bei den Vornamen sind die Nachnamen nicht an Trends geknüpft.