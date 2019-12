Historischer Tag: Heute geht das AKW Mühleberg vom Netz – das sagt die Betreiberin

(sda/watson.ch) Es ist soweit: Erstmals in der Schweiz stellt ein Atomkraftwerk seinen Betrieb ein. Am (heutigen) Freitag um 12.30 Uhr wird das AKW Mühleberg westlich von Bern vom Netz genommen.

1. Wie wird das AKW abgestellt?

Zwei Mitarbeiter im Kommandoraum werden den Reaktor per Knopfdruck abschalten. Das Schweizer Fernsehen wird den Akt live übertragen. Die Betreiberin BKW hat zudem ein Zelt im Freien aufgestellt, wo sie den historischen Moment mit zahlreichen geladenen Gästen begehen will.

Das Herunterfahren soll am Sonntag abgeschlossen sein. Unmittelbar nach den Feiertagen, am 6. Januar 2020, beginnen die Rückbauarbeiten. Weil Mühleberg als erstes Schweizer AKW seinen Betrieb einstellt, leistet die BKW Pionierarbeit.

2. Wie lange dauert der Rückbau?

Der Rückbau wird mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Erst 2024 werden die Brennstäbe abtransportiert. 2030 soll das Areal frei von radioaktivem Material sein. 2034 soll in Mühleberg wieder eine grüne Wiese stehen - eine Fläche von elf Fussballfeldern, bereit für eine neue Nutzung.

3. Warum wird das AKW abgestellt?

Das AKW Mühleberg nahm seinen Betrieb 1972 auf und stand ab den 1980er-Jahren immer wieder im Zentrum von politischen Debatten. AKW-Gegner bezweifelten die Sicherheit der Anlage. Die Befürworter versuchten die Ängste zu zerstreuen; sie warben für die Atomkraft als zuverlässige und klimafreundliche Energiequelle.

Der Entscheid zur Abschaltung fiel 2013. Ausschlaggebend waren für die BKW wirtschaftliche Überlegungen: Das Management kam zum Schluss, dass sich die geforderten Nachrüstungen für den Langzeitbetrieb nicht mehr lohnen würden.

4. Was passiert mit dem Material aus dem Rückbau?

Die Gesamtmasse des Kernkraftwerks Mühleberg beträgt rund 200'000 Tonnen. Etwa acht Prozent davon sind radioaktiv verunreinigt – der grösste Teil aber nur gering. Diese Materialien lassen sich nach einer speziellen Reinigung als normaler Bauschutt deponieren oder wiederverwerten. Übrig bleiben knapp zwei Prozent radioaktive Abfälle, die speziell entsorgt werden müssen.

In der Schweiz gibt es noch vier weitere Kernkraftwerke in den Kantonen Solothurn und Aargau. Gösgen, Leibstadt sowie Beznau I und II sollen nach dem Willen ihrer Betreiber noch längere Zeit Strom produzieren.

