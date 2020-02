Auch Anlässe mit weniger als Tausend Besuchern sind nun bewilligungspflichtig. «Wir wollen weitere Ansteckungen so gut es geht in Grenzen halten», sagte Gesundheitsminister Alain Berset, als er um 10.15 Uhr vor die Medien trat.

Alle Veranstaltungen mit mehr als Tausend Personen sind ab sofort und bis mindestens 15. März verboten, heisst das konkret. Im ganzen Land. Ohne Pardon. Keine Basler Fasnacht also. Kein Genfer Autosalon. Keine Fussballspiele und Hockeymatches.

Die ausserordentliche Sitzung des Bundesrats an diesem Freitagmorgen dauerte nicht lange. Auf der Traktandenliste stand nur ein Thema. Die Landesregierung traf einen Entscheid, den sie so zuvor noch nie getroffen hatte: Sie ruft in der Schweiz erstmals eine «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz aus – um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Die grosse Ausbreitung des Virus in den vergangenen Tagen in Nachbarländern sowie die ersten bestätigten Fälle in der Schweiz hätten zu einer neuen Lagebeurteilung geführt.«Oberste Priorität hat die Gesundheit der Bevölkerung», betonte Berset. Ziel der Behörden ist es, mit dem Verbot eine Erkrankungswelle zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern.

Die Ausbreitung zu bremsen, sei wichtig, erklärte Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Dadurch könne man beobachten, wie sich das Virus zum Beispiel in Italien verhalte und sich entsprechend vorbereiten. Die Behörden wollen zudem verhindern, dass zu viele Menschen gleichzeitig krank werden – was das Gesundheitssystem an die Grenzen bringen könnte.

Die besondere Lage ist von historischer Dimension. Nach der Sars-Epidemie im Jahr 2003 – laut der Weltgesundheitsorganisation die «erste globalen Seuche des 21. Jahrhunderts» – wurden im Epidemiengesetz klare Kriterien für genau solche Fälle formuliert. Die Kantone kritisierten zuvor regelmässig, dass die Zusammenarbeit mit Bundesbern unklar sei. 2013 sagten die Schweizer Stimmbürger klar Ja zum neuen Gesetz. Bei einer besonderen Lage gehen Kompetenzen an den Bund über. Sie erlaubt bereits drastische Eingriffe – landesweite Veranstaltungsverbote sind einer davon.

Warum Bahnhöfe und Büros nicht tangiert sind

Das Verbot des Bundesrats gilt für Veranstaltungen wie Fussballmatches, grosse Konzerte, die Basler Fasnacht. «Es geht um Anlässe, bei denen sehr viele Menschen länger auf engem Raum sind», sagte Berset. Keine Einschränkungen verhängte der Bundesrat indes für Orte wie etwa Bahnhöfe, Einkaufszentren, Grossraumbüros, Züge oder Skigebiete. Dort könne man sich – anders als bei einem Grossanlass – frei bewegen und die Hygieneregeln befolgen, argumentierte Berset.

Der Bundesrat räumte ein, die Grenze von Tausend Personen könne willkürlich erscheinen. Es gehe aber darum, dass es bei grossen Veranstaltungen nicht mehr möglich sei herauszufinden, wer wen angesteckt hat. «Die Infektionskette geht garantiert verloren», sagte Berset. Bei kleineren Veranstaltungen oder beispielsweise in einem Büro sei dies nicht der Fall.

Kleinere Anlässe ebenfalls auf der Kippe

Wie aber steht es um Anlässe mit weniger als Tausend Personen? Darf ein Turnverein seinen Turnerabend noch durchführen? Die Musikgesellschaft ihr Frühlingskonzert? Der Bundesrat überlässt diesen Entscheid den Veranstaltern und den Kantonen. Er verpflichtet sie aber, eine Risikoabwägung vorzunehmen.