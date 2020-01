Historisch: Andrea Gmür wird neue CVP-Fraktionspräsidentin

Die CVP hat eine neue Fraktionspräsidentin: Andrea Gmür tritt die Nachfolge von Filippo Lombardi an. Gmür wurde erst vergangenen Herbst in stiller Wahl in den Ständerat gewählt. Dort beerbte sie ihren Luzerner Parteikollegen Konrad Graber. Der 61-Jährige ist nach einer langjährigen politischen Karriere als Ständerat zurückgetreten. Gmür hatte im Kampf ums Stöckli unter anderem SVP-Politiker und IT-Unternehmer Franz Grüter sowie den Sozialdemokraten David Roth überflügelt. Für Gmür ist die Wahl ein weiterer Meilenstein in ihrer politischen Karriere. Sie sagt: