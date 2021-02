Im Depot der Rigi-Bahnen AG in Goldau ist der Lok am Dienstag ihre 600 Kilo schwere revidierte Kurbelwelle wieder eingesetzt worden. Keystone-SDA

Historisch Am Vierwaldstättersee wird eine weltweit einzigartige Dampflok restauriert Vor 150 Jahren ist an der Rigi die einzige Zahnrad-Dampflok in Betrieb genommen worden. Jetzt wird sie bereit gemacht für ihre Jubiläumsfahrt.

Am 15. September 2020 überquerte die Dampflok Nr. 7 den Vierwaldstättersee:

Keystone-SDA

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Rigi Historic und dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern ist der aufsehenerregende Transport vom Verkehrshaus nach Vitznau organisiert worden.

Seither an der weltweit einzigen fahrbaren Zahnraddampflok gearbeitet. Im Depot der Rigi-Bahnen AG in Goldau ist der Lok am Dienstag ihre 600 Kilo schwere revidierte Kurbelwelle wieder eingesetzt worden:

11 Bilder 11 Bilder Die 1873 gebaute Lokomotive im Depot der Rigibahnen AG in Goldau. Urs Flüeler/Keystone

Am 21. Mai 2021, genau 150 Jahre nach Inbetriebnahme der Vitznau-Rigi-Bahn, soll die Dampflok Nr. 7 anlässlich der Jubiläums-Feier erneut auf die Rigi fahren.