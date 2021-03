Grossbrand in Traktorenfabrik: Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Am Mittwochnachmittag ist in Hinwil (ZH) in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Laut verschiedenen Medienberichten handelt es sich dabei um eine Traktorenfabrik. Die Rauchsäulen waren kilometerweit zu sehen.