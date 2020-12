High-Noon in Bern: Beschliesst der Bundesrat den Lockdown? Darauf kommt es jetzt an

Der federführende Gesundheitsminister Alain Berset (SP) schlug den Kantonen Anfang dieser Woche drei Massnahmenpakete vor, geknüpft an ein eigentliches Ampelsystem. Dieses stützt sich auf vier Indikatoren ab, namentlich an die 14-Tages-Inzidenz, an den Reproduktionswert, die Positivitätsrate bei den Tests und die Auslastung des Gesundheitswesens. Und das sind die Eskalationsstufen, die nach Bedarf gezündet werden können:

Wir erklären vor der entscheidenden Sitzung am Freitagvormittag, welche Massnahmen im Bundesrat zur Diskussion stehen, wer was fordert – und warum wieder heftig gerungen werden dürfte:

Kaum. Eigentlich wollte Gesundheitsminister Berset am Freitag einfach seinen Eskalationsplan absegnen lassen. Allerdings ist der öffentliche Druck diese Woche gewaltig gestiegen; der Druck, dass die Regierung bereits am Freitag neue nationale Massnahmen beschliesst.

Könnten Restaurants, Freizeit- und Sportzentren also bereits am Wochenende wieder schweizweit geschlossen werden? Noch Mitte Woche gingen Beobachter davon aus, dass ein Lockdown wenn schon erst am Mittwoch, 23. Dezember, käme. Nach Informationen des «Blicks» und des «Tagesanzeigers» favorisiert Berset nun eine Schliessung der Restaurants ab kommendem Dienstag. Eine Ausnahme solle für Kantone mit einer günstigeren epidemiologischen Entwicklung gelten. Quellen bestätigen gegenüber der Redaktion von CH Media Informationen, wonach der Lockdown für Gaststätten dann mindestens einen Monat andauern würde. Derweil dürften Läden vorerst weiterhin offen bleiben.

In den vergangenen Wochen lief Gesundheitsminister Alain Berset mit seinen Ideen immer wieder auf: So wollte er ursprünglich bereits am 4. Dezember die Kapazitäten der Skigebiete beschränken, eine Home-Office-Pflicht einführen und eine Zwei-Haushalte-Regelung durchsetzen. An der ausserordentlichen Regierungssitzung vom 8. Dezember wollte er alle Restaurants und sämtliche Läden samstags und sonntags schliessen – ohne Erfolg. Am Freitag 11. Dezember dann musste Berset froh sein, dass die Regierung die Sperrstunde für Restaurants immerhin auf 19 Uhr festsetze und sich für geschlossene Läden am Sonntag aussprach.

Die Chronologie von Bersets gescheiterten Anträgen zeigt, wie froh der Gesundheitsminister über die öffentliche Rückendeckung der Kantone ist, die er diese Woche auch an einer gemeinsamen Sitzung eingeholt hat.

Die Dynamik der Entscheidfindung wesentlich beeinflusst hatte zuletzt etwa Noch-Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP), so übereinstimmende Quellen. Namentlich mit einem Mitbericht am 4. Dezember, in dem sie ein Ampelsystem forderte, das auf objektiven Kriterien beruht. Dem Vernehmen nach stiess der SP-Bundesrätin der Streit um die Skigebiet-Kapazitätsgrenzen sauer auf. So könne es nicht weitergehen, fand sie.

Wie man im Bundeshaus weiter hört, sind nun sämtliche Regierungsmitglieder besorgt über die Lage. Im Fokus steht wie immer auch FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie ist die Mehrheitsmacherin. Schlägt sie sich auf die Seite der Verschärfer Sommaruga, Berset und Viola Amherd? Oder auf jene von Ueli Maurer, Guy Parmelin und Ignazio Cassis?

Verkompliziert wird ihre Lage dadurch, dass sie als Beizertochter grundsätzlich ein sehr offenes Gehör für die Gastrobranche hat. Dass die Restaurants im Frühling früher als ursprünglich geplant aufgingen, war auch ihr zuzuschreiben. Zudem gehört ihre eigene Partei, die FDP, zu den schärfsten Kritiker des Bundesrates. Die Freisinnigen haben sich in den letzten Wochen stark für föderale Lösungen eingesetzt. Beobachter sagen, Keller-Sutter stehe derzeit unter starkem Druck.

Was am Freitag kommt? Das wissen wohl die drei Frauen und vier Herren selbst noch nicht.