Winiger wollte in die Schweiz zurückkehren, weil es ihm in Kolumbien zu unsicher geworden war. Im Video-Interview erzählt er von seinen Eindrücken der Heimkehr.

Im ist aufgefallen, dass am Flughafen in Bogota viele Angestellte Mundschutz und Handschuhe trugen, was in Zürich nicht der Fall war. Winiger bemängelt zudem, dass ihm in der Schweiz auch nicht mitgeteilt wurde, dass er sich in eine 10-tägige Selbstquarantäne begeben sollte.