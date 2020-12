Heute sind bis 17 Grad möglich – Chance für Weihnachtstauwetter liegt bei 70 Prozent

Am Dienstag sei das Thermometer in Basel auf 16,5 Grad geklettert, teilte der SRF Wetterdienst am Mittwoch mit. Am Mittwochmorgen sei es in Reigoldswil BL schon über 15 Grad warm gewesen. Am Nachmittag seien bis zu 17 Grad möglich.

Für alle, die auf weisse Weihnachten hoffen, ist aber noch nicht alles verloren. An Weihnachten dürfte es nach einer markanten Abkühlung voraussichtlich auch im Flachland Scheeschauer geben.

Auslöser für das Weihnachtstauwetter sind Tiefdruckgebiete über dem nahen Atlantik, die in einer Süd- bis Südwestströmung hohe Temperaturen mit sich bringen. Die Schneefallgrenze steigt dadurch vorübergehend auf 1500 bis 2000 Meter.

Letzte weisse Weihnacht 2010

Die letzte weisse Weihnacht in der Schweiz gab es laut SRF Meteo letztmals im Jahr 2010. Aber auch in jenem Jahr habe es kurz vor Heiligabend eine kurze Tauwetterphase gegeben. Und seither ging kein Jahr ohne klassisches Weihnachtstauwetter über die Bühne. In Deutschland tritt das grosse Tauwetter meist zwischen dem 22. und 28. Dezember ein, in der Schweiz tendenziell etwas früher.

Ganz dramatisch sei die Lage in den Jahren 2015 und 2016 gewesen, erinnert der Wetterdienst in seiner Mitteilung. Selbst in hohen Lagen habe kaum Schnee gelegen. An Heiligabend 2015 betrug die Schneehöhe in Davos GR gerade einmal zwei Zentimeter, ein Jahr später war es ganz grün. Derzeit liegen in Davos knapp 40 Zentimeter Schnee.