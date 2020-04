Heute entscheidet der Bundesrat über den Not-Ausstieg – der Druck ist hoch

Zuerst kam die SVP. Schon vor Wochenfrist holte die Regierungs- und Oppositionspartei ihren Parteidoyen aus dem Unruhestand – wie üblich, wenn es wichtig wird. Christoph Blocher forderte eine rasche Lockerung der rigorosen Wirtschaftsmassnahmen.

Der Altbundesrat tat, was derzeit im politischen Bern üblich ist: In der Notsituation wird der Bundesrat kaum frontal kritisiert. Lieber blickt man in die Zukunft und skizziert eigene Lösungsmöglichkeiten. Und so liegen schon viele Vorschläge auf dem Tisch, wenn der Bundesrat heute entscheidet, wie die Schweiz aus dem Lockdown geführt werden soll. In den vergangenen Tagen haben etwa der Arbeitgeberverband, der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und die liberale Denkfabrik Avenir Suisse Ausstiegsszenarien erarbeitet. Und auch FDP-Präsidentin Petra Gössi meldete sich am Mittwoch noch rechtzeitig vor der Bundesratssitzung zu Wort und forderte schnelle Lockerungen.

Restaurants müssen wohl noch länger warten

Gössi warnte: «Das Verständnis in der Bevölkerung nimmt ab.» Doch ob der Bundesrat den Ausstieg so rasch plant, wie sich dies die Wirtschaft wünscht? Bundesrat Alain Berset wird am Donnerstag seinen Kollegen wohl einen differenzierten Vorschlag vorlegen: Wie CH Media aus mehreren Quellen weiss, ist eine Wiedereröffnung der Primarschulen auf den 11. Mai geplant. Laut Informationen von «blick.ch» sollen Coiffeure, Physiotherapeuten und Gartencenter dagegen bereits am 27. April ihre Geschäfte öffnen dürfen. Die übrigen Läden könnten im Mai dran sein, Restaurants und Bars müssten sich mindestens bis zum Frühsommer gedulden.

Offen ist allerdings noch, ob dies so durch den Bundesrat kommt. Hinter den Kulissen dürfte von den Branchenverbänden hart für eine rasche Öffnung lobbyiert worden sein. So haben etwa Gastrosuisse und Hotelleriesuisse bereits ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet, um möglichst rasch wieder öffnen zu können. Im Papier, das unserer Redaktion vorliegt, skizzieren sie eine «schrittweise Rückkehr in den normalen Geschäftsbetrieb»: Von Einschränkungen bei der Maximalanzahl der Gäste und von Einschränkungen des Angebots (kein Buffet, kein offener Getränkeausschank) ist darin ebenso die Rede wie von einem Einlasssystem für Gäste.

Vorstellen könnte sich die Branche auch eine Verdoppelung der durchschnittlichen Sitzfläche pro Gast – von heute rund 1,3 auf 2,6 Quadratmeter. Auf das Servierpersonal an den Tischen, so ist man überzeugt, kann nicht verzichtet werden.