Gerüchte zirkulierten in Bern und Washington seit Monaten. Nun ist es offiziell: Die einflussreichste konservative Denkfabrik der USA empfiehlt dem Weissen Haus in einem neuen Positionspapier, möglichst bald ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz abzuschliessen. «Die Zeit ist gekommen, um eine Ausdehnung der amerikanisch-schweizerischen Handelsbeziehungen auf pragmatische Weise auszuloten», schreibt die Heritage Foundation in dem Text. Die Eidgenossenschaft sei unter den gleich gesinnten Staaten ein hervorragender Kandidat für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die amerikanische Denkfabrik setzt sich seit den Siebzigerjahren für weniger Staat, mehr Freiheit für Unternehmen und eine starke Landesverteidigung ein. Ihr Hauptsitz liegt wenige Strassen vom Kapitol in Washington D.C. entfernt, dem Sitz des Senats und des Repräsentantenhauses. Sie verfügt über ein jährliches Budget von 80 Millionen Dollar. Als Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, berief er den Gründer der Heritage Foundation, Ed Feulner, in sein Übergangsteam. Feulner und seinen Mitstreiter gelang es, Hunderte Beamte in der Trump-Administration zu platzieren. Entsprechend gross ist ihr Einfluss auf das Weisse Haus bis heute.