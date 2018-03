Medienerziehung heisst auch, dass man Medien nicht generell bewerten soll, sondern Inhalte und Nutzungsmotive mitberücksichtigt sowie Qualitätsunterschiede wahrnimmt. Es gibt Games, die Kinder in eine kreative und fantasievolle Welt führen. Das kann sehr positiv sein. Und es gibt schlechte Bücher, die den Kindern nichts bringen.

Wo müssen Eltern besser werden in Ihrer Vorbildrolle?

Sie müssen die Mediennutzung der Kinder auch in Bereichen begleiten, zu denen sie keinen eigenen Bezug haben — Gamen ist so ein Fall. Zudem halte ich es für einen Fehler, dass die öffentliche Aufmerksamkeit immer zu den neuesten Medien geht. Derzeit macht man sich viele Gedanken über Smartphones oder Internet, vergisst dabei aber das Fernsehen. Dabei hat es für Kinder im Primarschulalter ein grösseres Gewicht. Die MIKE-Studie zeigt, dass sich viele Eltern nicht an die Altersempfehlungen bei Filmen halten, weil sie anderen Medien mehr Aufmerksamkeit widmen.