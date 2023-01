Henrique Schneider «Ein Polteri» soll Hans-Ulrich Bigler ersetzen: Wer ist der Neue an der Spitze des Gewerbeverbands? Er bekämpfte das Covid-Gesetz und ist Mitglied des Referendumskomitees gegen das Klimaschutzgesetz: Henrique Schneider soll ab Juli als Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands amten. Das sorgt für Kritik.

Er soll auf Hans-Ulrich Bigler als Direktor des Gewerbeverbands folgen: Henrique Schneider. Ennio Leanza / Keystone

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) sorgt mit einer Personalie für Aufsehen. Der Vorstand schlägt der Gewerbekammer Henrique Schneider als Nachfolger von Direktor Hans-Ulrich Bigler vor. Weil Letzterer per Ende Juni pensioniert wird, soll der bisherige Vize-Direktor und Chefökonom Schneider die Geschicke des Verbands übernehmen und «die Verbandspositionen intern wie auch extern überzeugend vertreten», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Schneider ist 45-jährig, wohnt in Appenzell und hat nebst seiner Funktion beim Gewerbeverband diverse Mandate in Stiftungs- und Verwaltungsräten inne.

Mitte-Nationalrat und SGV-Präsident Fabio Regazzi verweist im Gespräch auf die Qualitäten von Schneider: «Er ist ein Schnelldenker und eine intelligente Person, die innerhalb des Verbands sehr geschätzt ist. Unsere Strategie hat er in den vergangenen Jahren stets konsequent umgesetzt.» Im mehrmonatigen Rekrutierungsprozess habe sich herausgestellt, dass Schneider «ein guter und glaubwürdiger Interessenvertreter des SGV» sei, weshalb ihn der Vorstand für die Wahl nominiert habe, so Regazzi weiter.

Auch privat ist Schneider politisch aktiv

Schneider ist kein Unbekannter. Der studierte Ökonom und Volkswirtschaftsprofessor sorgte in der Vergangenheit immer mal wieder für Schlagzeilen. So etwa, als er sich im Herbst 2021 öffentlich gegen das Covid-19-Gesetz aussprach – und zwar entgegen der Haltung des SGV.Er kritisierte die Pandemiepolitik des Bundesrates scharf und sprach unter anderem von «Impfreligion» und «totalitären Tendenzen».

Schneider begründete sein Engagement damit, dass er nebst seiner beruflichen Rolle auch Bürger dieses Landes sei und sich politisch einsetzen dürfe, wie es ihm passe. Das tut er nach wie vor: Aktuell weibelt er als Mitglied des Referendumskomitees für ein Nein zum Klimaschutzgesetz. Über die Vorlage befindet das Stimmvolk voraussichtlich im Juni, der SGV hat sich noch nicht positioniert.

Im Gewerbeverband sorgte Schneider mit seiner Position zum Covid-Gesetz für Unmut. Entsprechend kritisch äussern sich einige Mitglieder der Gewerbekammer zum Vorschlag des Vorstands. Ein Bundesparlamentarier, der nicht namentlich genannt werden möchte, hätte sich nach Bigler etwas frischen Wind an der Spitze des Verbands gewünscht: «Anstatt erneut auf einen ‹Polteri› zu setzen, hätte man mit einer neuen Person auch eine neue Philosophie im Verband verankern können.» Das wiederum hätte dem SGV zu einer höheren Durchschlagskraft und mehr Gewicht verhelfen können, so der Politiker.

«Überrascht» und enttäuscht

Ähnlich äussert sich auf Anfrage ein anderer Nationalrat, der ebenfalls in der Gewerbekammer sitzt: «Ich bin sehr überrascht, dass der Vorstand Herrn Schneider als Direktor vorschlägt. Ich vermute, dass sich am bisherigen Kurs des Verbands mit dieser Personalie wenig bis gar nichts ändern wird. Leider.» Persönlich hätte er sich einen anderen Direktor gewünscht, so der Nationalrat, doch: «Ich lasse mich gerne positiv überraschen.»

Unterstützung erfährt der Vorschlag des Vorstands hingegen durch FDP-Präsident Thierry Burkart: «Henrique Schneider kennt den Verband sehr gut, ist erfahren und bringt das notwendige politische Rüstzeug für dieses Amt mit.» Burkart erwartet, dass sich Schneider weiterhin für «eine klar bürgerliche, gewerbe-orientierte Politik» einsetzen werde. Und er hofft, dass der neue Direktor einen guten Rank findet mit den anderen Wirtschaftsverbänden, denn: «Wir brauchen eine geeinte Stimme aus der Wirtschaft», so der Aargauer Ständerat, der übrigens einen der beiden Badges für die Zutrittsberechtigung ins Bundeshaus an Schneider vergeben hat.

Noch ist dessen Kandidatur nicht in trockenen Tüchern. Am 8. Februar entscheidet die 100-köpfige Gewerbekammer über den Vorschlag. Bis dahin wird sich der SGV-Vorstand wohl noch einige Male erklären müssen.