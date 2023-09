«Helvetia ruft!» Wahlen 2023: Frauenallianz strebt weibliche Mehrheit im Parlament an – und das Interesse ist riesig Trotz Fortschritten sind die Frauen in der Schweizer Politik weiterhin untervertreten. Ein überparteiliches Projekt arbeitet seit Jahren beharrlich daran, das zu ändern. Bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 könnte den Frauen ausgerechnet in der Männerbastion Ständerat der Durchbruch gelingen.

Sie ermutigen Frauen, in die Politik einzusteigen: Monika Stocker (links) und Kathrin Bertschy an der Frauensession 2021. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Silberrücken, so nennt man die dominanten, älteren Gorillamännchen, die ihre Familien anführen. Und als «Silberrücken» bezeichnet Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE) scherzhaft eine Reihe altgedienter Politiker, die auf die eidgenössischen Wahlen vom Oktober 2023 hin ihren Rücktritt angekündigt haben.

Für die Co-Präsidentin von Alliance F., dem Dachverband der Frauenorganisationen, und ihre Mitstreiterinnen beim überparteilichen Projekt «Helvetia ruft!» ist es das erklärte Ziel, möglichst viele der frei werdenden Sitze mit Frauen zu besetzen: «Wir wollen nach dem grossen Erfolg bei den Wahlen 2019 bei der Vertretung der Frauen in der Bundesversammlung noch einmal Fortschritte erzielen», sagt Bertschy.

Damals stieg der Frauenanteil im Nationalrat auf 42 Prozent, im Ständerat auf 26,1 Prozent. Das bedeutete neue Rekordwerte in beiden Kammern. Diese nochmals zu toppen, dürfte laut Bertschy nicht einfach werden.

Aus Frauensicht erfreulich ist die Ausgangslage im Kanton St. Gallen. Für die Ständeratswahl vom 12. März treten ausschliesslich Frauen an. Mit Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Barbara Gysi (SP) und Franziska Ryser (Grüne) setzen alle antretenden Parteien auf profilierte Nationalrätinnen. Die Wahl wurde nötig durch den vorzeitigen Rücktritt von SP-Ständerat Paul Rechsteiner auf Ende 2022. Der siebzigjährige Sozialdemokrat war der silbernste der Silberrücken. Er politisierte seit 1986 unter der Bundeshauskuppel.

Für den frei werdenden St. Galler Ständeratssitz kandidieren vier Nationalrätinnen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Entscheidend sind die Listenplätze

Auch in anderen Kantonen könnte es zum erfolgreichen Frauenmarsch aufs Stöckli kommen. Im Aargau, in Schwyz, Zürich oder Bern kandidieren Frauen mit intakten Erfolgschancen. «Im Ständerat liegen drei oder vier zusätzliche Frauensitze drin», sagt Nationalrätin Kathrin Bertschy. Das würde in der neuen Legislatur im Idealfall 16 Ständerätinnen bedeuten: «Das wäre erfreulich, aber immer noch weit weg von einer paritätischen Vertretung», gibt Bertschy zu bedenken.

Die Hälfte aller Sitze in Frauenhand scheint Bertschy auch im Nationalrat nicht erreichbar – zumindest noch nicht bei diesen Wahlen. Dem pflichtet der Politikwissenschafter Lukas Golder, Co-Geschäftsführer des Forschungsinstituts Gfs Bern, bei. Doch er rechnet im neuen Parlament mit mehr Frauen in beiden Kammern: «Sollten die Parteienstärken im Herbst einigermassen stabil bleiben, worauf die jüngsten kantonalen Wahlen hindeuten, so ist eine weitere Zunahme des Frauenanteils zu erwarten.»

Mit einem deutlichen Rückgang des Frauenanteils rechnet Golder nicht. Das hat mit der «Frauenwahl 2019» zu tun – und den strukturellen Vorteilen, welche sich daraus heuer für die Frauen ergeben. Die Mehrheit der per Legislaturende zurücktretenden Mitglieder von National- und Ständerat sind Männer. Und die 2019 neu gewählten Frauen steigen dieses Mal mit dem Prädikat «bisherig» ins Rennen.

GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Bild: Keystone

Entscheidend wird sein, ob die Parteien starke Frauenkandidaturen auf aussichtsreichen Listenplätzen nominieren. Noch zeichnet sich hier kein aussagekräftiges Bild ab, da viele Kantonalparteien ihre Nationalratslisten noch nicht finalisiert haben. Doch bei den bereits verabschiedeten Listen sieht Kathrin Bertschy ermutigende Anzeichen: «Bei den Parteien ist das Bewusstsein gewachsen, dass eine angemessene Vertretung von Frauen auf den Wahllisten nicht nur im Interesse der Demokratie, sondern auch in ihrem eigenen Interesse ist.»

750 Briefe verschickt

Das 2018 ins Leben gerufene Projekt «Helvetia ruft!» hat mit grossem Aufwand zu diesem gewachsenen Bewusstsein beigetragen. Es setzt auf Öffentlichkeitskampagnen, vor allem in den sozialen Medien, auf überparteiliche Vernetzung unter politisch engagierten Frauen und auf eine umfassende Auswertung der Kantonalparteien bezüglich ihres Leistungsausweises bei der Frauenvertretung.

Im vergangenen September hat «Helvetia ruft!» mit sämtlichen Parteichefs eine Wette abgeschlossen. Sie alle versprachen, mehr oder weniger verbindlich, für die neue Legislatur einen höheren Frauenanteil in ihrer Fraktion. Im Hinblick auf die Wahlen vom Herbst wurden in rund 750 Briefen die Nominationsverantwortlichen der Parteisektionen in 17 Kantonen aufgefordert, Frauen für aussichtsreiche Listenplätze vorzuschlagen. 400 weitere dieser Briefe sollen folgen.

Das Interesse für diese Plätze ist riesig. Ein weiteres Standbein von «Helvetia ruft!» ist das Mentoring-Programm für Kandidatinnen. In Onlinekursen schärfen sie ihre Fähigkeiten in Themenfeldern wie Auftrittskompetenz, Social-Media-Strategie oder dem Umgang mit Medien. «Alle bisherigen Kurse waren restlos ausgebucht», sagt die Projektverantwortliche, Agnes Schubert.

Die Teilnehmerinnen würden aus allen Parteien kommen. Auch aus den Reihen der SVP, wo die Skepsis gegenüber dem Projekt am grössten ist, sei das Feedback äusserst positiv: «Die Teilnehmerinnen sind dankbar für die einfachen Tricks, dank denen sie ihre politischen Inhalte auf Podien, in der Ratsarbeit oder den Medien besser rüberbringen.» Laut Schubert zögerten Frauen tendenziell stärker als Männer, den Schritt in die Politik zu machen und sich zu exponieren: «Wir möchten ihren dafür den nötigen Rückenwind geben.»

Politikwissenschafter Lukas Golder. Bild: José R. Martinez

«Die Mobilisierung der Frauen für politische Ämter ist weiterhin überdurchschnittlich hoch», sagt Politikwissenschafter Lukas Golder. In den vergangenen Jahren sei es «Helvetia ruft!» gelungen, das Thema der angemessenen politischen Vertretung der Geschlechter nachhaltig auf die Agenda zu setzen.

Bei der Ersatzwahl für Silberrücken Paul Rechsteiner in St. Gallen können die Früchte dieses Engagements geerntet werden. Drei der vier Kandidatinnen sind bei der Frauenwahl 2019 ins Parlament gewählt worden.